الشامسي يشيد بالمنظومة المعتمدة في المؤسسات التعليمية بالشارقة

الشارقة (الاتحاد)

أشاد اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، رئيس الفريق المحلي للطوارئ والأزمات والكوارث بالإمارة، بالمنظومة المتكاملة التي تبنتها هيئة الشارقة للتعليم الخاص، المتعلقة بمتابعة وتقييم الوضع الصحي في المؤسسات التعليمية بالقطاع الخاص في ظل جائحة «كوفيد - 19»، والتي حرصت من خلال اتباعها لمنهجية مطبقة، ساهمت في رسم صورة واضحة للسيطرة على الوضع الراهن في المؤسسات التعليمية، وذلك ‏بمتابعة مستمرة من اللجنة التنفيذية المشتركة لإدارة الطوارئ والأزمات في إمارة الشارقة.

جاء ذلك خلال اطلاع اللواء الشامسي على التقرير المقدم من قبل هيئة الشارقة للتعليم الخاص، في اجتماع اللجنة التنفيذية المشتركة لإدارة الطارئ والأزمات والكوارث، الذي عُقد افتراضياً الخميس الماضي، حيث استعرضت الدكتورة محدثة الهاشمي، رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص، على أعضاء اللجنة التنفيذية المشتركة، مؤشرات المتابعة لاتخاذ القرارات، ومخرجات المنصة الرقمية، التي تم تطورها لرصد الحالات الإيجابية في ‏المؤسسات التعليمية، وتكثيف دور فرق التقصي الوبائي للهيئة، وآلية رصد التجاوزات وفرض الغرامات.

وأثنى على الجهود المبذولة من الهيئة للسيطرة على الجائحة، وحرصها على صحة وسلامة الكادر التعليمي والطلبة، مؤكداً أن إجراءات التنسيق الفاعلة، التي تتبعها فرق العمل باللجنة، أسهمت في استقرار الأوضاع في قطاع التعليم الخاص، ومشيراً إلى أن الهدف المرجو من تشكيل اللجنة، هو متابعة ودعم مختلف الجهود حفاظاً ‏على صحة الطلبة والطالبات والكوادر التعليمية من تداعيات ‏فيروس ‏كورونا المستجد.‏

وأعربت الدكتورة محدثة الهاشمي‏، عن شكرها للجهود الكبيرة للفريق المحلي للطوارئ والأزمات والكوارث بالإمارة، وللجنة المختصة بمتابعة وتقييم حالات الإصابة ‏بـ«كوفيد - 19» في المؤسسات التعليمية.