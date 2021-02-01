«المسح الميداني» تواصل إجراء الفحوص

دبي (الاتحاد)

واصلت حملة «المسح الميداني لقياس وتعزيز الجاهزية البدنية للموظفين» التي أطلقها مركز تأهيل وتعزيز الجاهزية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، إجراء فحوص القياسات الجسمانية والكفاءة البدنية للموظفين، حيث تمكنت الحملة من تنفيذ 101 فحص في مركز شرطة دبي حتا. وكانت الحملة قد باشرت مهامها في إجراء الفحوص الميدانية في مراكز شرطة دبي وصولاً إلى مركز شرطة حتا، وذلك بمشاركة 12 طالباً من جامعة الشارقة مختصاً في مجال التأهيل والعلاج الطبيعي بعد تدريبهم على كيفية استخدام الجهاز الخاص بقياس الجاهزية البدنية للجسم.

قاعدة بيانات ذكية

أكد الرائد طبيب استشاري الدكتور محمد الحاج مدير مركز التأهيل وتعزيز الجاهزية بالوكالة، أن الحملة تأتي في إطار مشروع قياس وتعزيز الجاهزية البدنية لموظفي القيادة العامة لشرطة دبي والذي يهدف في مرحلته الأولى لبناء قاعدة بيانات ذكية للجاهزية والكفاءة البدنية للموظفين استناداً إلى معايير مؤشر كتلة الجسم من الوزن والطول وفحص الجهاز العضلي الحركي وتحديد نسب وتوزيع المكونات الرئيسية للجسم من الكتلة الدهنية والعضلية والماء، وذلك باستخدام أحدث الأجهزة والتقنيات الدقيقة للقياس، بما يساهم في تقديم الاستشارات، ووضع البرامج التأهيلية التي تعزز من الجاهزية البدنية لمرتب قوة شرطة دبي. وأشار الرائد الحاج إلى أن الحملة تُنفذ مع الالتزام التام بالاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المُستجد.