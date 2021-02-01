ندوة افتراضية حول «الجرائم الإلكترونية» بالشارقة

الشارقة (الاتحاد)

تنظم القيادة العامة لشرطة الشارقة متمثلة بمركز بحوث شرطة الشارقة، وبالتعاون مع الجامعة الأميركية بالإمارة ندوة افتراضية تحت عنوان «المواجهة الإجرائية للجرائم الإلكترونية»، في تمام الساعة العاشرة صباح اليوم، بهدف مناقشة أهم التحديات المستقبلية المتعلقة بالجرائم الإلكترونية المتنوعة.

وأوضح العميد الدكتور خالد الحمادي مدير مركز البحوث بشرطة الشارقة، أن الهدف من إقامة الندوة هو تعزيز التوعية بين فئات المجتمع عامة وشريحة الطلاب خاصة، حيث سيشارك فيها نخبة من الأساتذة المتخصصين في هذا المجال، وتتاح إمكانية المشاركة في الندوة عبر الرابط الإلكتروني المعلن على منصات التواصل الاجتماعي لشرطة الشارقة.

وأضاف: إن الندوة تأتي في إطار تفعيل الشراكات القائمة بين القيادة العامة لشرطة الشارقة، وعدد من الجامعات بالدولة، وتتناول مدى الانتشار السريع للجريمة الإلكترونية عبر اختراق وسائل التواصل الحديثة، وطرق التصدي لها، والتعريف بالعقوبات المشددة التي وضعها المشرع بدولة الإمارات، والخاصة بتقنية المعلومات لسنة 2012.