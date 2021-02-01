ورشة في شرطة دبي حول العمل الإعلامي

دبي (الاتحاد)

نظمت إدارة الإعلام الأمني في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، ورشة عمل عن بُعد للمُنسقين الإعلاميين في كافة الإدارات العامة ومراكز الشرطة بعنوان «إدارة العمل الإعلامي لقطاعات شرطة دبي»، وذلك ضمن خطة تأهيل منسقي القطاعات، بهدف رفع مستوى الكفاءة في الأداء بما يتناسب مع تطلعات شرطة دبي في مجال الإعلام الأمني.

وأكد العميد خالد شهيل، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، خلال افتتاحه الورشة، أنها تأتي في إطار سعي الإدارة إلى تأهيل المنسقين الإعلاميين في الإدارات العامة ومراكز الشرطة، ممن يشكلون حلقة الوصل بين إداراتهم والإعلام الأمني، لتنسيق جميع الأنشطة المتعلقة بالاتصال والإعلام، بما في ذلك التحرير والكتابة وتوفير المعلومات والإحصائيات والصور.

وبين أن دور المُنسق الإعلامي تمثل في دعم صورة المؤسسة وأهدافها، عبر توفير التغطيات الإعلامية بالتنسيق مع إدارة الإعلامي الأمني في شرطة دبي، بما يعكس صورة مشرفة عن المؤسسة ويبرز دورها الشرطي والأمني.

وتضمنت الورشة محاور عديدة، منها دليل الاتصال المؤسسي، والسياسة التحريرية، والبرنامج الإلكتروني الخاص بطلبات التغطيات الإعلامية، وكيفية التنسيق والتواصل بين الإدارات العامة ومراكز الشرطة من جهة وإدارة الإعلام الأمني من جهة أخرى، وأهمية الإعلام الأمني في المؤسسات العسكرية، والفرق بين الإعلام الأمني والعام، وكذلك الجوانب المتعلقة بتحرير الخبر الصحفي، وأهمية الصورة ومعايير اختيار الأخبار الخاصة بالأنشطة والمبادرات التي تنفذها شرطة دبي.

شارك في الورشة ما يزيد على 45 موظفاً من كافة الإدارات العامة ومراكز الشرطة والمجالس واللجان، وقدمها عبدالناصر أبو علي، صحفي بقسم الأخبار والنشر في إدارة الإعلام الأمني بشرطة دبي.