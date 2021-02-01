مواطن يحاضر في جامعة أكسفورد

دبي (الاتحاد)- ‏ ألقى الدكتور سعيد خلفان الظاهري، رئيس مجلس إدارة شركة "سمارت ورلد"، مدير مركز الدراسات المستقبلية في جامعة دبي، المحاضر المشارك في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، محاضرة عن بُعد في جامعة أكسفورد حول استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، تحت عنوان: «كيف تستطيع دولة الإمارات أن تكون في مقدمة ‏السباق العالمي في الذكاء الاصطناعي؟».

وقال الدكتور سعيد الظاهري، رئيس رابطة الهندسة الرقمية في جمعية المهندسين: «إن استضافتي في جامعة أكسفورد لإلقاء محاضرة عن الذكاء الاصطناعي أمام نخبة متخصصة في الجامعة الأفضل في العالم، شرف وإنجاز كبيرين، وتعكس ما وصلت إليه الكفاءات المواطنة الإماراتية من ريادة عالمية».

وتابع: «إن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا إيمان القيادة الرشيدة في دولة الإمارات بإمكانات شبابها، واستثمارها في بناء الإنسان الإماراتي وتمكينه بالعلوم والمعارف في مختلف التخصصات، وهذا الإنجاز إن دل على شيء فإنما يدل على كفاءة الكوادر الأكاديمية المواطنة، وقدرتهم على تحقيق الريادة العالمية في الذكاء الاصطناعي وغيره من التخصصات».

وأكد بيتر هولاند، مدير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في الجامعة، أن تطبيقات الغيمة الحاسوبية والأجهزة الطرفية تسمح للمتخصصين في هذا المجال بتحسين مهاراتهم وتطويرها.