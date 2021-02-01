فوز أول إماراتي بمسابقة «لحظات» للتصوير الفوتوغرافي ‎

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت ناشونال جيوغرافيك أبوظبي التابعة لأبوظبي للإعلام وبالتعاون مع شركة المراعي، عن الصورة الفائزة بمسابقة «لحظات» للتصوير الفوتوغرافي بنسختها العاشرة التي انطلقت في أغسطس المُنصرم لاستئناف مسيرتها في رعاية ودعم المواهب من المصورين الطموحين، عبر توفير منصة لتقديم وعرض أعمالهم المبدعة.

وتوج الإماراتي سالم سرحان، 27 سنة، في مُسابقة لحظات بنسختها الحالية تحت شعار «لحظات2020 عامٌ عشناهُ بشكلٍ مُختلف» خلال فعالية افتراضية، بحضور عضو لجنة التحكيم مصور ناشونال جيوغرافيك الحائز مرتين على جائزة بوليتزر: محمد محيسن، وعبدالله ناصر العتيبي رئيس الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة بشركة المراعي.

التقط سالم الصورة لأفراد عائلته وهم يؤدون فريضة الصلاة في المنزل بعد إغلاق المساجد بسبب الجائحة ويظهر فيها خشوع المُصلين، اعتاد سالم وإخوته الذهاب إلى المسجد لأداء فريضة الصلاة، وعند سماعه المؤذن يقول «صلوا في بيوتكم» استوحى سالم فكرة هذه الصورة.

وقال مصور ناشونال جيوغرافيك محمد محيسن عن الصورة: انجذبت إلى هذه اللحظة التي التقطت عائلته تصلي في منزلها نظراً لإغلاق المساجد بسبب الجائحة. إنها مشهد يظهر كيف اختلفت معيشتنا هذا العام.

حصل سالم على الجائزة الكُبرى وهي مُعدات تصوير تبلغ قيمتها 10 آلاف دولار أميركي، فضلاً عن نشر صورته في مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية.

جاء خلف سالم في المرتبة الثانية أحمد العزام، 29 سنة، من الأردن بصورته التي التقط فيها الخطاط الأردني محمد هندي الذي يمارس هذه المهنة منذ الخمسينيات وهو يعمل بمفرده تماماً ويستمتع بمهنته، بعدما تسبب انتشار الوباء في إغلاق ورشته مؤقتاً.

وفي المرتبة الثالثة، جاءت الفلسطينية سمر أبو العوف، 36 سنة، والتي التقطت صورة الحلاق سامح وهو يقص شعر الأقارب والجيران في وسط الشارع مع التزامه التام بالإجراءات الاحترازية.

وانطلقت مُسابقة لحظات بنسختها الحالية تحت شعار «لحظات 2020 عامٌ عشناهُ بشكلٍ مُختلف» لتوثّق ما شهده 2020 من ظروف وأحداث استثنائية أدت لفرض العديد من القيود والتحديات الحياتية، والتي بدأ رفعها تدريجياً بعد أشهر من العزلة. وأتاحت «لحظات 2020» الفرصة للمصورين لرواية قصصهم التي توثق هذه الفترة من منظورهم وبعدساتهم، حيث روت كُل صورة حكاية فريدة من قلب الواقع في العالم العربي.

وتُقام المسابقة بالتعاون مع شركة المراعي، أكبر شركات إنتاج وتوزيع الأغذية والمشروبات في الشرق الأوسط، وأكبر شركة ألبان متكاملة على مستوى العالم، والتي كانت داعماً استراتيجياً لهذه المنصة على مدار السنوات الثماني الماضية، كجزء من رؤيتها الهادفة إلى دعم وتشجيع الشباب الموهوب في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ أتاحت الرؤية المشتركة الفُرصة لآلاف المُشاركين لعرض إمكاناتهم التصويرية واكتشاف مواهبهم من خلال هذه المنصة.



