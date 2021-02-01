رئيس الدولة يمنح سفير فيجي وسام الاستقلال

منح صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» اليوم سعادة كامليش شاشي براكاش سفير جمهورية فيجي لدى الدولة وسام الاستقلال من الطبقة الأولى بمناسبة انتهاء مهام عمله لدى الدولة.

وقلد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية السفير الوسام خلال استقباله له في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي، مثمّناً تطور علاقة دولة الإمارات مع جمهورية فيجي في شتى المجالات، ومتطلّعاً إلى دفعها إلى نطاق أرحب خلال المرحلة المقبلة.

وشكر معالي الدكتور أنور قرقاش جهود السفير شاشي براكاش في تعزيز هذه العلاقة خلال فترة عمله لدى الدولة. كما أبدى معاليه شكره للسفير على ما بذله من جهود لتوسيع نطاق العلاقات وتعزيزها، معرباً عن أمنياته له بالتوفيق والنجاح.