9 متطلبات ومسؤوليات لاعتماد المختبرات الطبية في دبي

سامي عبد الرؤوف (دبي)

أكدت هيئة الصحة في دبي، ضرورة التزام بسياسة اعتماد المختبرات الطبية لتعزيز الجودة وسلامة المرضى ودقة الفحوصات والنتائج المخبرية والارتقاء بالخدمات الصحية، بما يتوافق مع المعايير العالمية.

وأبلغت الهيئة، أمس جميع المخبرات الطبية المرخصة من قبلها، بـ 9 متطلبات ومسؤوليات يجب عليهم القيام بها في مجال الاعتماد، مؤكدة ضرورة الالتزام بهذه المتطلبات.

وأوضحت الهيئة، أن هذه السياسة لاعتماد المختبرات الطبية تنطبق على 5 أنواع من المنشآت، هي جميع المختبرات المرخصة تحت سلطة هيئة الصحة بدبي، والمختبرات السريرية القائمة بذاتها، والمختبرات السريرية ضمن مراكز التشخيص، بالإضافة إلى المختبرات السريرية ضمن المستشفيات ومراكز جراحة اليوم الوحد، وأخيراً بنوك الدم.

وأشارت إلى أن هذه السياسة تستهدف ضمان أعلى معايير الممارسة وتوفير خدمات المختبرات الطبية الآمنة وزيادة الجودة العالمية، وأيضاً ضمان حصل جميع المختبرات الطبية المعنية على الاعتماد.

وذكرت الهيئة، أنه يتوجب على جميع المختبرات الطبية المرخصة من قبلها الحصول على الاعتماد الدولي، لافتة إلى أن المختبرات الطبية التي تم تفعيل ترخيصها قبل أبريل 2019 من المفترض إنجازها للاعتماد، بينما المختبرات الطبية التي تم تفعيل ترخيص بعد أبريل 2019، فعليها الحصول على الاعتماد خلال 18 شهراً من تاريخ تفعيل الترخيص من قبل إحدى هيئات الاعتماد المذكورة.