«المعاشات»: 129 ألف مستفيد من خدمات «الهيئة»

أبوظبي (وام)

أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أنها قدمت خدماتها خلال عام 2020 لـ 129 ألفاً و111 مستفيداً، منهم 88 ألفاً و309 من المؤمّن عليهم وفقاً لأحكام قانون المعاشات والتأمينات الاتحادي و«‏40.802»‏ متقاعد ومستحق من التابعين لـ«الهيئة» أو المشمولين بموجب أحكام قوانين تقاعد أخرى.

وأوضحت «الهيئة»، وفق إحصاءاتها، أن العدد الأكبر من نسبة المؤمن عليهم المشتركين لديها يتركز في القطاع الحكومي والذي يضم الاتحادي منه «‏40213»‏ مؤمّناً عليهم يعملون في 20 وزارة و71 هيئة ومؤسسة اتحادية، بينما يضم المحلي 28.247 مؤمّناً عليه في 251 جهة عمل.. ويأتي القطاع الخاص في المرتبة الثالثة من حيث عدد المؤمّن عليهم ويضم 19.894 مؤمّناً عليه يعملون في 6038 جهة.

وكشفت إحصائيات «الهيئة» عن زيادة عدد المشتركين من «‏84.978»‏ مؤمّناً عليه في شهر يناير 2020 إلى «88.309» بنهاية ديسمبر من العام نفسه، أي بزيادة قدرها «‏3.331»‏ مشتركاً.

وتوزعت الزيادة بين القطاعات وكان نصيب الاتحادي منها «‏945»‏ مؤمّناً عليه والمحلي «‏997» مؤمّناً عليه، والقطاع الخاص «‏1.389»‏ مؤمّناً عليه، بينما ارتفع عدد جهات العمل من «‏6.027»‏ في يناير إلى «‏6.380»‏ جهة في ديسمبر من العام نفسه بزيادة قدرها «‏353» جهة عمل.

وأظهرت الإحصائيات أن عدد المتقاعدين بنهاية 2020 وصل إلى «‏24.586» متقاعداً، في حين كشف التوزيع الجغرافي للمتقاعدين، حسب إحصائيات «الهيئة»، أن إمارة الشارقة تضم العدد الأكبر من المتقاعدين بنصيب «‏6.467»‏ متقاعداً، تليها إمارة دبي بنحو «‏5.621» متقاعداً، ثم إمارة أبوظبي بنحو «‏4.191»‏ متقاعدا ثم إمارة رأس الخيمة الذي بلغ عدد متقاعديها «4.056» متقاعداً، ثم إمارة الفجيرة التي بلغ عدد المتقاعدين فيها «‏1.924»‏ متقاعداً، ثم إمارة عجمان بعدد «‏1.419»‏ متقاعداً، وأخيراً إمارة أم القيوين التي بلغ عدد المتقاعدين فيها وفق إحصائيات «الهيئة» ‏908‏ متقاعدين.



وأوضحت الإحصائيات أن عدد المستحقين بنهاية 2020 بلغ نحو «‏16.216» مستحقاً، في حين يكشف التوزيع الجغرافي تركز العدد الأكبر منهم في إمارة الشارقة أيضاً بنحو «3.750»‏ مستحقاً، تليها إمارة رأس الخيمة بنحو «‏3.173» مستحقاً، ثم إمارة أبوظبي بنحو «2.934»‏ مستحقا، تليها إمارة دبي بنحو «‏2.819»‏ مستحقاً، ثم إمارة الفجيرة بنحو «‏1.838»‏ مستحقاً، ثم إمارة عجمان بنحو «‏1.059»‏ مستحقاً، وأخيراً إمارة أم القيوين بنحو «‏571»‏ مستحقاً إضافة إلى هذا التوزيع، فإن «الهيئة» تؤدي التزامات لنحو«‏72»‏ مستحقاً يقيمون خارج الدولة.