حمدان المزروعي: «الهلال الأحمر» علامة فارقة

أبوظبي (وام)

أكد معالي الدكتور حمدان مسلم المزروعي رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أن مسيرة «الهلال الأحمر» تكللت بالكثير من النجاحات والإنجازات الكبيرة، وأصبحت «الهيئة» علامة فارقة على الساحة الإنسانية الدولية؛ بفضل الدعم الذي تجده من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس الهيئة.

وقال المزروعي، في تصريح بمناسبة الذكرى الـ38 لتأسيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي: «إن قيادة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان لمسيرة (الهيئة) قرابة الأربعة عقود جعلت منها هيئة إنسانية عالمية، وانتقلت بها إلى مراحل متقدمة من التطور والنماء، وأكسبتها سمعة إقليمية وعالمية طيبة، وبعد أن كان (الهلال الأحمر) الإماراتي في بداياته الأولى جمعية وطنية صغيرة تتحرك في نطاق محدود من الساحات الإنسانية وتقديم المساعدات الإغاثية التي تنتهي بوقتها، أصبح الآن من المنظمات الكبرى المانحة للمساعدات الإنسانية والتنموية على الساحة الدولية، ويتبنى مشاريع طموحة ذات بعد استراتيجي وتنموي في مجالات البناء والإعمار وتأهيل البنيات التحتية».

وأكد أن «الهيئة» ستظل تضطلع بالمسؤولية الإنسانية الملقاة على عاتقها في كل الأحوال والظروف سيراً على نهج الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» الذي أرسى صرح الإمارات الإنساني، الذي تنطلق منه قوافل الخير والعطاء للشعوب الشقيقة والصديقة التي تعاني وطأة الظروف، وصعوبات الحياة.

وأشاد المزروعي بالدعم الذي تجده «الهيئة» من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، الرئيس الفخري لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، مثمناً مبادرات سموها التي عززت دور «الهيئة» محلياً وإقليمياً ودولياً، كما أشاد بدعم حرم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، سمو الشيخة شمسة بنت حمدان بن محمد آل نهيان مساعد سمو رئيس «الهيئة» للشؤون النسائية، رئيس اللجنة العليا لمبادرة عطايا، لبرامج «الهيئة» ومشاريعها التنموية المنتشرة في كل مكان. وقال: «إن رئاسة سموها للجنة عطايا العليا جعلت منها مبادرة عالمية تهتم باستدامة العطاء من خلال المشاريع التنموية التي تتبناها المبادرة في المجالات الحيوية كافة».

وأعرب رئيس مجلس الإدارة عن تقدير «الهيئة» للجهود التي بذلتها مجالس الإدارات السابقة منذ التأسيس وحتى اليوم، مشيراً إلى إسهاماتها الكبيرة فيما وصلت إليه «الهيئة» من مكانة وما تحقق من إنجازات على الصعيدين الإنساني والتنموي، وأشاد أيضاً بالدور الحيوي للمحسنين والخيرين والعاملين والمتطوعين في مساندة جهود «الهيئة» التي عززت مكانة الدولة الإنسانية، وعمقت قيم الخير والعطاء المتأصلة في نفوس أبناء الوطن حتى أصبح الإحساس بآلام الآخرين والاهتمام بقضاياهم الإنسانية سلوكاً يومياً يمارسه أبناء الدولة في حلهم وترحالهم.