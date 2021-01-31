9.5 مليون نسمة عدد سكان الإمارات خلال 2019

مصطفى عبد العظيم (دبي)

ارتفع عدد سكان الإمارات إلى 9.5 مليون نسمة خلال عام 2019 بنمو نسبته 1.5 % مقارنة مع العام الذي سبقه، وذلك بحسب أحدث الأرقام التي أصدرها، أمس، المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.

ووفقاً للمعايير الإحصائية، فإن عدد السكان السجلي هو العدد الشامل لجميع الأفراد الموجودين على قيد الحياة داخل حدود الدولة في لحظة زمنية محددة والذين يتم معرفة خصائصهم الديموغرافية، من واقع السجلات الإدارية الرسمية للدولة.

وأظهرت الأرقام ارتفاع العمر المتوقع للفرد عند الميلاد «بالسنوات» إلى 79.9 سنة فيما بلغت الكثافة السكانية في الدولة 133.8 لكل 1000 كم.

ويمثل العمر المتوقع عند الميلاد معدل السنوات الإضافية التي قد يعيشها الفرد إذا استمرت اتجاهات الوفيات الحالية على حالها، ويعرف هذا المصطلح أيضاً بتوقع البقاء على قيد الحياة عند الولادة أو عند أعمار أخرى.

وبلغ معدل إعالة كبار السن في الدولة 2.1%، علماً بأن هذا المصطلح يعني نسبة الكبار في السن «أي الذين بعمر 65 سنة فما فوق» إلى السكان الذين هم في سن العمل «أي بين 15 - 64 سنة».

وبالعودة إلى تفاصيل النمو الذي شهده عدد سكان الدولة خلال عشر سنوات «2010 إلى 2019»، فقد ارتفع العدد من 8.264 مليون نسمة في 2010 إلى 8.394 مليون نسمة في عام 2011 قبل أن يقفز إلى 8.526 مليون نسمة في عام 2012 والى نحو 8.661 مليون في 2013.

وخلال عام 2014، ارتفع عدد السكان إلى نحو 8.798 مليون نسمة، ثم وصل إلى 8.938 مليون في عام 2015 قبل أن يرتفع مجدداً إلى 9.121 مليون في عام 2016 وإلى نحو 9.304 مليون في عام 2017 و9.366 مليون في عام 2018، ثم بلوغ المستوى المسجل في عام 2019 والمشار إليه سابقاً.

وعلى مستوى نسبة المشتغلين من سكان الدولة «15 سنة فأكثر»، حسب النشاط الاقتصادي، فقد جاء قطاع التشييد بالمركز الأول، حيث بلغت نسبة المشتغلين 13.7% تلاه قطاع أنشطة الأسر المعيشية التي تستخدم أفراداً بنسبة 10.5%، ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة، وإصلاح المركبات بنسبة 9.5% وقطاع الصناعة التحويلية بنسبة 7.2%، وبلغ نسبة المشتغلين في قطاع النقل والتخزين 4.2% والنسبة نفسها لقطاع أنشطة خدمات الإقامة والطعام.