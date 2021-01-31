أهالي الظفرة: الالتزام بالتطعيم مسؤولية وطنية

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة) -

أكد عدد من أهالي منطقة الظفرة أن الالتزام بالحصول على التطعيمات الخاصة بفيروس كورونا مسؤولية وطنية يجب على الجميع الالتزام بها من أجل حماية الفرد والمجتمع من خطر تفشي فيروس كوفيد 19.

وأوضح أحمد سيف أن دولة الإمارات كانت من أول الدول على مستوى العالم التي حرصت على توفير لقاح كورونا أمام الجميع مواطنين ومقيمين مجاناً بل وفرت كافة التسهيلات اللازمة للحصول على التطعيم بمنتهى السهولة وهو ما يحسب للقيادة الرشيدة التي لا تدخر وسعاً لتحقيق تقدم الوطن ورفاهيته وتحقيق الأمن والرخاء للجميع.

وقال عبدالله الحمادي إن التطعيم في منطقة الظفرة لا يستغرق سوى دقائق معدودة منذ لحظة وصول المراجع حتى الانتهاء من عملية التطعيم وهذا ما حدث معه، مؤكداً أن الجميع كانوا حريصين على الحصول على اللقاح للحفاظ على صحة الجميع.

ويشير حسن عمر إلى أنه تأخر بعض الوقت في الحصول على اللقاح عندما كان يشعر بنوبة برد وفضل الانتظار حتى الانتهاء من المرض وتعافى تماماً منه وبعدها سارع للذهاب إلى أحد مواقع التطعيم وهي عديدة ومتوفرة في أكثر من موقع وحصل على الجرعة الأولى وفي انتظار الجرعة الثانية.

وترى أمينة حسن ربة منزل أنها حرصت على الحصول على التطعيم من أجل سلامتها وأسرتها، موضحة أن التطعيم يعطي مزيداً من الأمان والثقة والاطمئنان لدى الأفراد الحاصلين عليه على عكس حالها قبل التطعيم حيث تعاني من القلق في كافة تعاملاتها وتصرفاتها خارج المنزل خوفاً من أن تنقل الفيروس إلى أفراد أسرتها ولكن الآن تشعر بمزيد من الأمان والاطمئنان خاصة وأنها الآن حصلت على الجرعة الثانية من اللقاح.

ويرى أمير خان مقيم أنه حرص على الوصول لموقع التطعيم مع زملائه في العمل وأن الجميع حرصوا على التطعيم من أجل الحماية من انتشار فيروس كورونا. وقال رغم إن عددهم كان كبيراً هو وزملاؤه إلا أن عملية التطعيم لم تستغرق سوى وقت قليل داخل المركز. ودعا الجميع إلى الإسراع في الحصول على التطعيم حتى يتم القضاء على الفيروس.