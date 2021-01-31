فريق مسبار الأمل جيل جديد من الإماراتيين في القطاع العلمي والتقني

آمنة الكتبي (دبي)



صنع مشروع مسبار الأمل نموذجاً ملهماً من القيادة والإدارة بين الفريق الإماراتي ليصقل مهارات الشباب، ويبني جيلاً جديداً من القادة الإماراتيين في القطاع العلمي والتقني، حيث أثبت الفريق، رغم التحديات العالمية وجائحة «كورونا»، مدى إصراره على إنجاح المهمة.

ويواصل فريق الكوادر الإماراتية الشابة العمل مع بدء العد التنازلي لوصول مسبار الأمل إلى مدار المريخ، تتويجاً لستة أعوام من الجهود العلمية واللوجستية لإنجاز مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ.

كما أبدع الفريق الهندسي الإماراتي، خلال الـ 6 سنوات الماضية، منذ الإعلان عن المهمة، وعمل على تصنيع مسبار الأمل بجد واجتهاد، حيث تم تصنيع مكونات المسبار وتركيب 66 قطعة ميكانيكية للأنظمة التصويرية بشكل كامل في الإمارات، بينما تمت مراجعة ذلك من خبراء عالميين متخصصين، الذين أكدوا دقة التصاميم والمكونات.

أعضاء فريق مسيار الأمل:

سهيل الظفري

المهندس سهيل الظفري

نائب مدير المشروع مدير فريق تطوير المسبار بمركز محمد بن راشد للفضاء، ورئيس قسم المركبات الفضائية. تولى مسؤولية التأكد من جهوزية المركبة قبل الإطلاق وأثناء الدمج لضمان التواصل معها من الأرض، وتولى مسؤولية التصميم الفني للمركبات الفضائية وتطويرها، بالإضافة إلى الفرق الهندسية، وهو حاصل على درجة البكالوريوس في هندسة الكمبيوتر من الجامعة الأميركية في الشارقة، وعلى درجة الماجستير في هندسة الطيران «أنظمة الفضاء»، من جامعة دايجون في كوريا الجنوبية.

زكريا الشامسي

المهندس زكريا الشامسي

نائب مدير المشروع مسؤول إدارة العمليات والتحكم بمسبار الأمل يشرف على فريق المحطة الأرضية قبل وبعد الإطلاق وحتى إتمام المهمة.

عمر الشحي

المهندس عمر الشحي

يرأس الشحي وحدة الدمج والاختبارات في مركز محمد بن راشد للفضاء، ويخطط ويطور وينفذ إجراءات وخطط الاختبار للأنظمة المعقدة في مجال تطوير المركبات الفضائية. عمل في مهمة «مسبار الأمل»، على تصميم المعدات الأرضية الكهربائية والميكانيكية، وتجهيزها لعمليات الاختبار بعد تركيبها على متن المسبار، مع الأجهزة العلمية الأخرى، ومتابعة إجراءات السلامة، والتأكد من الجاهزية لكي تناسب بيئة الإطلاق الصعبة، من حيث معدلات الاهتزاز العالية ودرجات الحرارة، وصولاً لمتابعة العمل مع فريق عمل شركة الإطلاق اليابانية، في ما يخص دمج المسبار معه.

خليفة المهيري

المهندس خليفة المهيري

مسؤول أنظمة الاتصالات، مهمته تتركز على إجراء الاختبارات المستمرة، للتأكد من قوة وجودة تردد إرسال أجهزة مسبار الأمل، وتوافقها مع معطيات محطة المراقبة الأرضية، وحماية المهندسين من الأشعة الكهرومغناطيسية التي تنبعث من المسبار.

انضم إلى مركز محمد بن راشد للفضاء، مهندس اتصالات مختصاً في الأقمار الصناعية، حيث تولى رئاسة وحدة الاتصالات في قسم هندسة الفضاء في المركز عام 2018.

محمود العوضي

محمود العوضي

مهندس الأنظمة الميكانيكية للمسبار، مسؤول عن تصميم وتصنيع الهيكل الخارجي للمسبار، ومواءمته لمكوناته من الأجهزة العلمية، من حيث الحجم والتركيب والتجميع.

حمد الحزامي

المهندس حمد الحزامي

مطور برمجيات العمليات بمشروع مسبار الأمل، انضم للمشروع في أواخر 2016 للمشروع، وكان دوره الرئيسي المشاركة في تطوير البرمجيات والإشراف على عمليات هندسة الحاسوب في مركز الإطلاق، إضافة إلى عمله مشغل أوامر وتحكم.

أحمد اليماحي

المهندس أحمد اليماحي

مهندس أول وحدة تصنيع الأنظمة الميكانيكية، مهمته تتركز على مساندة فريق العمل على تجميع ودمج هيكل المسبار داخل محطة الإطلاق في اليابان، والتأكد من سلامة الأجهزة الميكانيكية، والإشراف على مراحل التركيب والدمج في نقاط التجميع في جزيرة تانيغاشيما.

يوسف الشحي

المهندس يوسف الشحي

مسؤول الأنظمة الحرارية

أحمد ولي

المهندس أحمد ولي

مهندس أول وحدة عمليات الأقمار الاصطناعية ومسؤول التحكم الملاحي، مهمته التأكد من صحة الخطط التي يتم إرسالها إلى فريق إرسال الأوامر، بالتعاون مع محطات أرضية أخرى تابعة لوكالة «ناسا» موزعة على أماكن مختلفة حول الأرض.

ماجد اللوغاني

المهندس ماجد اللوغاني

مدير عمليات المهمة في مشروع مسبار الأمل، التحق بالمشروع بداية عام 2015، وبدأت مهامه قبل الإطلاق ضمن فريق تصميم المهمة الأرضية، وتخطيط عمليات المهمة، ووضع الخطط لكل مرحلة يمر فيها المسبار، ويعمل حالياً ضمن الفريق على إدارة عمليات المسبار، والتأكد من صحة العمليات كافة من الأرض إلى المريخ.

عمر عبدالرحمن حسين

المهندس عمر عبدالرحمن حسين

مهندس أنظمة في مركز محمد بن راشد للفضاء وقائد فريقي تصميم المهمة والملاحة في الفضاء العميق لمهمة مسبار الأمل، يعمل حالياً على التأكد من أن المناورات صحيحة، مع تصحيح أي اختلافات في تمارين المحاكاة. حاصل على بكالوريوس هندسة الحاسوب عام 2014 من جامعة خليفة.

محمود الناصر

المهندس محمود الناصر

رئيس تطوير برمجيات العمليات الفضائية، انضم إلى فريق مسبار الأمل عام 2016، وعمل قبل الإطلاق على قيادة تطوير برمجيات المحطة الأرضية، بما في ذلك التصميم والتطوير والاختبارات، كما عمل على تطوير البنية التحتية لمركز العمليات والتأكد من جاهزيتها لفترة ما بعد إطلاق المسبار.

محمد العامري

المهندس محمد العامري

يُعد العامري كبير المهندسين للنظم الميكانيكية الفضائية لدى إدارة مشاريع الفضاء في وكالة الفضاء الإماراتية، ويعمل ضمن فريق مشروع «مسبار الأمل» على ضمان جاهزية الأنظمة والمركبة الفضائية ككل، وضمان تحملها لبيئة الإطلاق القاسية.

محسن العوضي

محسن العوضي

مهندس أنظمة المسبار ومسؤول إدارة المخاطر.

محمد البلوشي

المهندس محمد البلوشي

رئيس قسم العمليات الفضائية بالوكالة ومسؤول التحكم الملاحي بالمحطة الأرضية.

علي السويدي

المهندس علي السويدي

مسؤول التحكم الملاحي وقائد فريق تطوير النموذج الهندسي لنظام مسبار الأمل.

عمران شرف

مدير المشروع

المهندس عمران شرف هو مدير مشروع أول بعثة للمريخ في الإمارات العربية المتحدة ومدير قسم إدارة البرامج في مركز محمد بن راشد للفضاء. تخرج عمران عام 2005 في جامعة فرجينيا الأميركية بدرجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية، تم تعيينه كأول موظف ينضم إلى مؤسسة الإمارات للعلوم والتقنية المتقدمة في عام 2006. وتم تعيينه مديراً لقسم تحليل ومعالجة صور الفضاء من 2011 - 2014. حصل عمران على درجة الماجستير من المعهد الكوري المتقدم للعلوم والتكنولوجيا.