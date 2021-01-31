غالب فاعور مدير المجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان لـ «الاتحاد»: الإمارات قوة علمية وفضائية على الساحة العالمية

دبي (الاتحاد)



أكد الدكتور غالب فاعور مدير المجلس الوطني للبحوث العلمية، ومدير ​المركز الوطني للاستشعار عن بُعد​ في لبنان، أن دولة الإمارات فرضت نفسها قوة علمية وفضائية كبرى على الساحة العالمية، بعد إطلاقها العديد من المشاريع الرائدة، حيث توجتها خلال عام 2020 بإطلاق مسبار الأمل لاستكشاف الغلاف الجوي لكوكب المريخ.

وقال فاعور لـ«الاتحاد»: استطاعت دولة الإمارات استقطاب وحث الدول العربية على التعاون والانخراط لتشكيل مجموعة عربية مؤثرة في مجال تكنولوجيا الفضاء التي أدت في السنوات الأخيرة إلى إنشاء العديد من الوكالات الفضائية في الدول العربية. وتابع قائلاً: «شهدنا خلال الأعوام الماضية إطلاق العديد من الرحلات العلمية نحو المريخ، ودخول العديد من الدول كالصين وروسيا والوكالة الفضائية الأوروبية و(ناسا) في هذا السباق، لما له من أهمية على مستقبل الأرض»، مشيراً إلى أن «كوكب المريخ قريب جداً من الأرض وله خصائص مشابهة نسبياً مع كوكب الأرض، وأصبح كوكباً ذا أولوية في الاستكشافات الفضائية، وتوضح الدراسات كيف أصبح المريخ كوكباً قاحلاً وجافاً، مما يمكن أن تساعدنا في حماية الأرض».

وقال فاعور: «يكتسب وصول مسبار الأمل إلى مداره حول كوكب المريخ والتقاطه المعطيات العلمية، أهمية فائقة لدراسة الغلاف الجوي والتغيرات المناخية الدورية على كوكب المريخ، لما لها من تأثير لوضع سيناريوهات للاستفادة من هذا الكوكب في المستقبل».

ودعا الدكتور فاعور إلى التركيز على إنشاء مراكز بحثية عربية متخصصة للاستفادة من معطيات مسبار الأمل، موضحاً أن إطلاق هذه المشاريع الرائدة كمسبار الأمل، يعتبر إنجازاً علمياً غير مسبوق للدول العربية، إلا أن هناك حاجة ضرورية لتأمين استدامتها من خلال تشجيع المراكز البحثية والقطاع الخاص لتوطيد تكنولوجيا الفضاء، والاستفادة منها لتطوير حياة ورفاهية المجتمعات العربية.

وأضاف: «يمثل مشروع مسبار الأمل لاستكشاف المريخ رسالة أمل إلى جميع الشباب العربي الذي يشهد على تطور دولة الإمارات بكل فخر وإعجاب، ويتطلع لأن تنعكس هذه التجربة الرائدة على جميع الدول العربية».