«العليا للحكومة الرقمية» تتفقد سير إنشاء مصنع «تم»

أبوظبي (الاتحاد)

تفقدت اللجنة العليا للحكومة الرقمية في إمارة أبوظبي، برئاسة معالي علي راشد الكتبي، رئيس دائرة الإسناد الحكومي رئيس اللجنة العليا للحكومة الرقمية، «مصنع تم»، والذي يعتبر مركزاً للابتكار فريداً من نوعه، يجمع الجهات الحكومية كافة تحت سقف واحد لمناقشة وتبادل الأفكار، وتعزيز الابتكار، بما يساهم في تسريع جهود التحول الرقمي في إمارة أبوظبي.

ورافق معالي رئيس اللجنة، خلال الزيارة، كل من اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي، ومحمد بن جرش الفلاسي وكيل دائرة الطاقة، وراشد عبدالكريم البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية، وعبدالله الساهي وكيل دائرة البلديات والنقل، والمهندس حمد علي الظاهري وكيل دائرة تنمية المجتمع، وعامر حسين الحمادي وكيل دائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي، والدكتور جمال محمد الكعبي وكيل دائرة الصحة بأبوظبي، وفهد سالم الكيومي وكيل دائرة الإسناد الحكومي، والمهندس محمد عبد الحميد العسكر مدير عام هيئة أبوظبي الرقمية.

وتأتي هذه الزيارة لتفقد سير العمل في إنشاء «مصنع تم» الذي يُعتبر أحدث المبادرات التي يتم تطويرها تحت إشراف ومتابعة اللجنة العليا للحكومة الرقمية في إمارة أبوظبي، وذلك في سياق جهودها الرامية إلى تفعيل إطار حوكمة التحول الرقمي على مستوى حكومة أبوظبي، وتحقيق نقلة نوعية في مفهوم تقديم الخدمات الحكومية والانتقال نحو المستقبل الرقمي.

ويندرج «مصنع تم» ضمن التوجهات الحكومية نحو تبني أساليب فريدة من شأنها أن تدعم الابتكار التكنولوجي، حيث سيصبح «مصنع تم» حاضنة إبداعية مشتركة ومنصة مبتكرة تجمع مختلف الشركاء والمختصين من ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومجتمع أبوظبي ليساهموا في تصميم وتطوير أساليب وتجارب عمل فريدة لتقديم الخدمات الحكومية.

كما سيسعى «مصنع تم» إلى صناعة تجارب فارقة في العمل الحكومي من خلال توفير بيئة ملائمة لتبادل الأفكار الإبداعية وتطوير حلول وممكنات رقمية مبتكرة وتبني التقنيات الرقمية الحديثة، وبناء القدرات المتخصصة، وصقل المهارات الرقمية، عبر التوعية والتدريب من أجل نشر ثقافة الابتكار الرقمي في إمارة أبوظبي.

واطلعت اللجنة، خلال الزيارة التفقدية، على أقسام ومرافق «مصنع تم»، حيث قدم فريق العمل شرحاً موجزاً للجنة عن مسارات العمل التي يجري حالياً تنفيذها والمراحل التي تم إنجازها للوصول إلى المرحلة النهائية من اكتمال المشروع في «مصنع تم» الذي يمتد على مساحة تبلغ أكثر من 4.100 متر مربع. وسيقدم «مصنع تم» مجموعة كبيرة ومتنوعة من المرافق المتطورة التي توفر بيئة ملائمة للعمل والإبداع وتبادل الأفكار كغرف العمل المشتركة، والقاعات الواسعة والمُجهزة لتقديم العروض التعريفية، والمحاضرات، والجلسات الحوارية والتوعويّة، وحلقات تطوير خدمة المتعاملين، وورش العمل والأنشطة الإعلامية وجلسات العصف الذهني والاجتماعات المتعلقة بتصميم وتطوير الحلول الرقمية المبتكرة.

وأعرب أعضاء اللجنة عن سعادتهم بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه سير الأعمال الإنشائية في «مصنع تم»، الأمر الذي يعزز من إنجازات حكومة أبوظبي في رحلتها نحو المستقبل الرقمي.