نورة الكعبي: نفتخر بالإنجاز المضاف لجامعة زايد بتتويج «تكلم»

أبوظبي (الاتحاد)

توجت المنصة الالكترونية الناشئة «تكلم» لخدمات واستشارات الصحة النفسية عبر الإنترنت مؤخرًا بجائزة أفضل منصة إلكترونية في مجال الصحة للعام 2020 من قبل مجلة رواد الأعمال (إنتربرنور الشرق الأوسط) التي تقوم بمنح سلسلة من الجوائز السنوية للشركات والأفراد المبدعين من جميع أنحاء الشرق الأوسط الذين اثبتوا تفوقهم بريادة الأعمال الناشئة.

وأشادت معالي وزيرة الثقافة والشباب ورئيسة جامعة زايد، نورة بنت محمد الكعبي بهذه المبادرة، وقالت: «من الضروري مواجهة التحديات مع الصحة النفسية خصوصاً، وإنا كانت ستؤثر على مقدرتنا في المشاركة في متطلبات الحياة اليومية والازدهار والانطلاق نحو طموحاتنا وأهدافنا الشخصية فمن غير المنطقي عدم طلب المشورة التخصصية لمواجهتها. ووفقًا لبحوث تم نشرها من قبل منظمة الصحة العالمية تعد اضطرابات القلق من أكثر الاضطرابات النفسية شيوعًا على مستوى العالم، حيث يصل معدل القلق إلى 1 من بين كل 6 أشخاص بالغين، مع العلم بأن ثلثي المرضى لا يطلبون المساعدة في حل اضطراباتهم النفسية».

خولة حماد

وأكدت خولة حماد المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة «تكلم» الإلكترونية، خريجة جامعة زايد، بأن المنصة لها دور كبير في «إزالة الاعتقاد بوصمة العار الاجتماعية والعوائق التي تحول دون طلب المساعدة النفسية، وهدفنا هو تمكين الأفراد وأصحاب العمل من الوصول إلى الدعم الذي يحتاجونه بطريقة تعزز الفهم وإمكانية الحصول على الخدمة بسهوله وتحمل تكاليف أقل».