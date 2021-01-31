«الأرصاد».. الطقس المتوقع على الدولة خلال الأيام المقبلة

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس على الدولة خلال الأيام القادمة رطباً، مع فرصة تشكل ضباب يصبح صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً - مع تفاوت في درجات الحرارة.

ويشهد يوم غدٍ طقساً رطباً مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية - يكون صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً - مع انخفاض طفيف آخر في درجات الحرارة.

الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة بوجه عام ونشطة أحياناً على البحر، سرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: متوسط إلى مضطرب أحياناً خاصة غرباً في الخليج العربي ومتوسط الموج في بحر عمان.

ويظل الطقس يوم «الثلاثاء» رطباً مع فرصة تشكل ضباب وضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية - يكون صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة ونشطة أحياناً نهاراً على البحر، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س.

البحر: متوسط إلى خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عُمان.