توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس على الدولة خلال الأيام القادمة رطباً، مع فرصة تشكل ضباب يصبح صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً - مع تفاوت في درجات الحرارة.
ويشهد يوم غدٍ طقساً رطباً مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية - يكون صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً - مع انخفاض طفيف آخر في درجات الحرارة.
الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة بوجه عام ونشطة أحياناً على البحر، سرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.
البحر: متوسط إلى مضطرب أحياناً خاصة غرباً في الخليج العربي ومتوسط الموج في بحر عمان.
ويظل الطقس يوم «الثلاثاء» رطباً مع فرصة تشكل ضباب وضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية - يكون صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً.
الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة ونشطة أحياناً نهاراً على البحر، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س.
البحر: متوسط إلى خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عُمان.
«الأرصاد».. الطقس المتوقع على الدولة خلال الأيام المقبلة
توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس على الدولة خلال الأيام القادمة رطباً، مع فرصة تشكل ضباب يصبح صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً - مع تفاوت في درجات الحرارة.