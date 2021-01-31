تريندز ينظم «الفضاء ومستقبل البشرية»

أبوظبي (الاتحاد)

ينظم «مركز تريندز للبحوث والاستشارات»، غداً، ندوة عن بُعد، تحت عنوان «تأثير الفضاء في إعادة تصميم مستقبل البشرية: الحدود الجديدة للجغرافيا السياسية والابتكار والاكتشاف»، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك عبر بث مباشر على موقع المركز باللغتين العربية والإنجليزية.

وتتضمن الندوة محاور عدة رئيسية، منها الديناميكيات الاستراتيجية للفضاء: الأبعاد الجيوسياسية، والبعثات الفضائية المهمة المقبلة وما بعدها: الرؤية والأهداف وآفاق المستقبل، وعسكرة الفضاء وتسليحه: التداعيات على الأمن الدولي، وغيرها.

وسيشارك في هذه الندوة نخبة من أفضل الخبراء والمتخصصين في قطاع الفضاء على مستوى العالم، أبرزهم د. سيمونيتا دي بيبّو، مديرة مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي في النمسا، الذي سيلقي الكلمة الرئيسية، ود. فاروق الباز، مدير متقاعد بمركز الاستشعار عن بُعد بجامعة بوستن في الولايات المتحدة الأميركية، وماركوس فيلاسا، خبير في صناعة الأقمار الصناعية من المملكة المتحدة، ود. نامراتا غوسوامي، باحثة مستقلة بمختبر المستقبليات في الولايات المتحدة الأميركية، وغيرهم.