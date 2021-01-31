107 خدمات إلكترونية و26 مشروعاً لمحاكم رأس الخيمة

رأس الخيمة (الاتحاد)

أطلقت دائرة محاكم رأس الخيمة،107 خدمات إلكترونية و26 مشروعاً لدعم جميع محاور التحول الرقمي من أنظمة وخدمات إلكترونية وذكية ومبادرات، وذلك خلال العام الماضي.

جاء ذلك خلال اللقاء الأول الذي نظمه فريق التحول الرقمي لهذا العام بحضور المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس دائرة المحاكم، ورؤساء المحاكم والتفتيش القضائي.

وقال المستشار أحمد الخاطري: إن دائرة محاكم رأس الخيمة وبناء على توجيهات سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس مجلس القضاء بوضع الخطط الاستراتيجية للتحول الرقمي، والتي تعتمد محاور استراتيجية التقاضي عن بُعد ومحاكم بلا ورق وإسعاد المتعاملين ودعم استراتيجيات الدولة والإمارة، تميزت المحاكم خلال العام الحالي بتوفير خطة الاستجابة السريعة لاستمرارية كافة خدماتها القضائية والتوثيقية دون توقف إنجاز أية معاملة خلال جائحة فيروس كورونا.

وأوضح الخاطري أن التقرير السنوي لفريق التحول الرقمي للعام 2020 اشتمل على العديد من الإنجازات، حيث أطلقت المحاكم 107 خدمات إلكترونية جديدة، وإنجاز 26 مشروعاً تحول رقمي جديد لدعم جميع محاور التحول الرقمي من أنظمة وخدمات إلكترونية وذكية ومبادرات ربط، فيما بلغ عدد طلبات التحسين والتعديل المنجزة 56 طلباً.

وأشار إلى أن عدد الخدمات الإلكترونية بالمحاكم وصلت 283 خدمة بنسبة زيادة بلغت 62%، مقارنة بالعام الماضي ووصلت نسبة التبني للخدمات الإلكترونية 75%، فيما بلغت نسبة النمو في عدد المشتركين في الخدمات 146%.