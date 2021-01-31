إنقاذ سائحين علِقا في جبال حتا

دبي (الاتحاد)

نجح مركز شرطة حتا بالتعاون مع المركز الوطني للبحث والإنقاذ، في إنقاذ سائحين الأول أسترالي يبلغ من العمر 58 عاماً، والثاني بريطاني عمره 55 عاماً، بعد أن علقا وسط جبال حتا أثناء ممارستهما رياضة المشي الجبلي «الهايكنج»، حيث أصيبا بالإرهاق والإعياء، ولم يستطيعا العودة مع حلول ساعات المساء.

وقال العقيد مبارك بن مبارك الكتبي مدير مركز شرطة حتا، إنه في الساعة 3:45 من ‏مساء يوم الجمعة الماضي، اتصلت سائحة بمركز القيادة والسيطرة في شرطة دبي تطلب المساعدة في إنقاذ سائحين علقا في جبال منطقة وادي هب.

وأضاف أن فريق الإنقاذ الجبلي والدوريات الأمنية التابعة لمركز شرطة حتا بالتعاون مع المركز الوطني للبحث والإنقاذ بذلت مجهوداً كبيراً للوصول إلى موقع السائحين لأسباب عدة، أبرزها عدم دقة موقع البلاغ، ووعورة المنطقة الجبلية، والارتفاع الشاهق، وضيق الوقت القريب من حلول الظلام.