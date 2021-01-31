50 مشروعاً ومبادرة للشرطة النسائية بشرطة أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

اعتمد مكتب شؤون الشرطة النسائية بقطاع الموارد البشرية في شرطة أبوظبي 50 مشروعاً ومبادرة، خلال العام الجاري 2021، في الاجتماع الأول لضباط الارتباط بقطاعات شرطة أبوظبي.

وأوضحت المقدم الدكتورة آمنة البلوشي، مدير مكتب شؤون الشرطة النسائية، أن المشروعات والمبادرات الجديدة سيتم تنفيذها خلال العام الجاري؛ بهدف رفع كفاءة وقدرات الشرطة النسائية، وجاء عددها 50 تزامناً مع احتفالات الدولة باليوبيل الذهبي. وأضافت: تم التركيز على ربط المشاريع والمبادرات الـ 50 بمحاور عدة، ومنها محور الكفاءة والدعم والتمكين والمسؤولية المجتمعية وجودة الحياة والسعادة.

وناقش الاجتماع آلية تعزيز التعاون والتنسيق مع الشركاء، ومناقشة محاور عدة، مثل: كيفية العمل على مواجهة التحديات من خلال التحليل والدراسات، وتذليل العقبات التي تعترض سير العمل في مختلف المجالات.

وتوصل الاجتماع إلى توصيات وأفكار مشاريع تطويرية ضمن استراتيجية القيادة العامة لشرطة أبوظبي في تقديم أفضل الخدمات للشرطة النسائية عبر أفضل الممارسات، والتركيز على الابتكارات والأفكار الإبداعية التي تعالج الكثير من الأمور الحيوية في مختلف القطاعات الأمنية والشرطية.