شرطة الشارقة تسترد 210 حسابات إلكترونية مخترقة

الشارقة (الاتحاد)

تمكنت إدارة التحريات والمباحث الجنائية في القيادة العامة لشرطة الشارقة خلال عام 2020 من استرداد 210 حسابات الكترونية، وأحالت 125 ضبطية في الجرائم الإلكترونية إلى النيابة العامة، وقدمت عدداً كبيراً من المساعدات الفورية لضحايا الاختراقات الإلكترونية، مكنتهم من استرداد حساباتهم من المحتالين ضعاف النفوس.

وأكد العقيد عمر أحمد أبو الزود، مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة الشارقة، أن الجرائم الإلكترونية في كافة أنواعها التي ترد لفرع جرائم تقنية المعلومات، تتمثل في الاستغلال السيئ من قبل ضعاف النفوس من خلال الاحتيال على بيانات الشخص بغرض سرقة أو تحويل الأموال إلى حسابات تخصه، أو لتحقيق أغراضهم الشخصية‏.

وقال إن فرع جرائم تقنية المعلومات‏ يحرص على إعداد خطة سنوياً، تنفذ من خلال الحملات المستمرة، والمشاركات في مختلف المعارض، ومن خلال التوعية عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بشرطة الشارقة الهادفة إلى تعزيز الوعي لدى الجمهور، بأساليب وطرق الخداع والتضليل التي يستخدمها المحتالون للإيقاع ‏بضحاياهم‏، عبر الرسائل النصية أو سرقة بياناتهم البنكية، وأرقام البطاقات الائتمانية، أو أي وسيلة من وسائل النصب ‏والابتزاز الإلكتروني، وذلك ضمن إطار ‏استراتيجية شرطة الشارقة ‏المنسجمة مع الأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية الرامية إلى تعزيز الأمن والأمان، وأن ‏تكون دولة الإمارات العربية ‏المتحدة من أفضل دول العالم أمناً وسلامة‎‏.‏