تقنية جديدة لعلاج السكتة الدماغية في مستشفى «توام»

أضاف مركز السكتة الدماغية في مستشفى «توام»، إحدى منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، أحدث تقنيات الأشعة العصبية التدخلية طفيفة التوغل لعلاج السكتة الدماغية الإقفارية الحادة، وقد خضع العديد من المرضى للإجراء، وهو الاستئصال الميكانيكي للخثرة، وتم علاجهم بنجاح.

ويعد الاستئصال الميكانيكي للخثرة، أحد خيارات علاج السكتة الدماغية الإقفارية الحادة، وهي السكتة الدماغية التي تحدث عندما يحدث انسداد في الأوعية الدموية التي تنقل الدم إلى الدماغ بسبب جلطة دموية، ويشمل العلاج إدخال قسطرة عبر فخذ المريض إلى الشريان، حيث توجد الجلطة الدموية، ثم يتم إدخال جهاز يسمى «مسترجع الدعامة» لحصر الجلطة وسحبها من خلال القسطرة.

وقال الدكتور جمال القطيش استشاري الأشعة التداخلية ورئيس التصوير السريري: بالنسبة إلى حالات السكتة الدماغية الإقفارية الحادة، فإن نسبة نجاح استئصال الخثرة الميكانيكي تصل إلى 80%، في حين أن نسبة نجاح استخدام أدوية تسييل الدم فقط تصل إلى 40%، لافتاً إلى اعتماد هذه التقنية مؤخرا كعلاج فعال مفضل لحالات معينة.

وأشار إلى أن هذا الإجراء يكون أكثر فاعلية عندما يتم استخدامه مبكراً، ويفضل أن يتم ذلك خلال الساعات الست الأولى، ولكن يمكن تقديمه حتى 24 ساعة من بدء السكتة الدماغية في بعض الحالات.

من جانبه، ذكر الدكتور روزيكا رئيس قسم طب الأعصاب في مستشفى توام، إن مستشفى «توام» يعتني بحوالي 1000 مريض يعانون سكتة دماغية حادة كل عام، ونحن ملتزمون بتقديم أفضل رعاية لكل من يأتي إلينا.



