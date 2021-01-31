إيطاليا تسجل 11252 إصابة جديدة بـ«كورونا» و237 وفاة

قالت وزارة الصحة، إن إيطاليا سجلت 237 وفاة بسبب فيروس كورونا، اليوم الأحد، بانخفاض عن 421 في اليوم السابق، بينما بلغت الإصابات الجديدة 11252 مقارنة مع 12715 أمس السبت.

وسجلت إيطاليا حالياً 88516 وفاة مرتبطة بـ«كوفيد - 19» منذ فبراير الماضي، وهذا ثاني أعلى رقم وفيات في أوروبا بسبب المرض بعد بريطانيا والسادس في العالم. وسجلت البلاد مليونين و553 ألف إصابة بالمرض حتى الآن.

وبلغ عدد المرضى الذين يعالجون من «كوفيد - 19» في المستشفيات، باستثناء من في وحدات الرعاية المركزة، 20096 اليوم الأحد مقارنة مع 20098 قبل يوم.

وعندما شهدت إيطاليا تصاعداً سريعاً للموجة الثانية من الجائحة في النصف الأول من نوفمبر، ارتفع معدل دخول المصابين إلى المستشفيات بنحو ألف يومياً، في حين شهدت وحدات الرعاية المركزة زيادة في عدد الحالات بنحو 100 في اليوم.