أعلى معدل تطعيم في يوم واحد.. الإمارات تقدم 220 ألف جرعة من لقاح «كورونا»

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن، اليوم الأحد، شهد تقديم 220 ألف جرعة لقاح «كوفيد - 19»، وهو أعلى معدل تلقي جرعات في يوم واحد منذ انطلاقة الحملة الوطنية لتقديم اللقاح.

وأشاد معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع بجهود القائمين على الحملة وخط الدفاع الأول والمشاركين فيها، وثمّن الوعي المجتمعي الذي كشف عن معدن شعب الإمارات الأصيل والمقيمين على أرضها، مؤكداً أن ذلك يأتي تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد 19» وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.