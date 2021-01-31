حمدان بن راشد يترأس اجتماع مجلس إدارة الاتحاد لائتمان الصادرات

ترأس سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات - شركة حماية الائتمان التابعة للحكومة الاتحادية - اجتماع مجلس إدارة الشركة الأول لعام 2021 عبر تقنية الاتصال المرئي.

بدأ سموه الاجتماع بتهنئة أعضاء المجلس على الجهود التي تبذلها الشركة والتي ساهمت بشكل فعال في دعم الصادرات والصناعات الوطنية والاستثمارات الأجنبية، مما يعكس قوة واستقرار الاقتصاد الوطني على الرغم من التحديات والتداعيات التي فرضتها جائحة كوفيد - 19 على الاقتصاد العالمي.

وأشاد سموه بالدور الكبير الذي لعبته شركة الاتحاد لائتمان الصادرات في دعم الشركات الإماراتية وتعزيز نموها خلال هذه الأوقات الاقتصادية الصعبة وبالتالي تسريع التنويع الاقتصادي غير النفطي بدولة الإمارات بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة.

وتم خلال الاجتماع ترشيح معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية كنائب رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، وقد وافق الأعضاء على انتخاب معاليه.. ورحّب سموه بنائب رئيس مجلس الإدارة الجديد.

وتقدم سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بالشكر والتقدير لمعالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ونائب رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات السابق، لما قدمه من عطاء وجهود حثيثة ساهمت بشكل فعّال في دعم أنشطة وعمليات الشركة وتحقيق أهدافها، متمنياً له دوام التوفيق والنجاح.

وشدد سموه على أن شركة الاتحاد لائتمان الصادرات تؤكد التزامها بدعم الشركات الإماراتية وتعزيز تنافسيتها على الصعيد العالمي.. مشيراً إلى أن حلول حماية الائتمان التجاري التي تقدمها الشركة تلعب دوراً حيوياً في دعم نمو الشركات الإماراتية المصدّرة وتعزيز مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات.

وقال سموه: نحن نثمن جهود الشركة الرامية إلى تعزيز تنافسية الشركات الإماراتية في الأسواق الدولية ابتداءً من المبادرات التي تشمل تعريف الشركات بحلول حماية الائتمان التجاري وعقد شراكات استراتيجية محلياً ودولياً لتسهيل حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل، ووصولاً إلى تطوير أدوات مالية ومنتجات تأمينية مبتكرة تساهم في حماية الشركات الإماراتية من المخاطر المتعلقة بالعمل في مجال التصدير وإعادة التصدير.

وأضاف سموه: إن شركة الاتحاد لائتمان الصادرات تساهم في دعم ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً رائداً للتجارة والأعمال، حيث إن حلولها التأمينية تعمل على تعزيز تنافسية الشركات الإماراتية على الصعيد العالمي ودعم خططها نحو النمو والتوسع.

من جانبه، أشاد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي بجهود شركة الاتحاد لائتمان الصادرات وإنجازها المتمثل في حصولها على تصنيف للقوة المالية للتأمين والقدرة الائتمانية بدرجة AA- /قوي جداً/ مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني للسنة الثانية على التوالي.. مؤكداً أن هذا التصنيف يعكس قدرة الشركة على دعم نمو الشركات الإماراتية وإعطائها ميزة تنافسية عند العمل في الأسواق الدولية.

وقال معاليه: إنه نظراً للمكانة الرائدة للاتحاد لائتمان الصادرات في تقديم حلول حماية ائتمان الصادرات والتمويل والاستثمار وقاعدتها الواسعة من الشركاء الاستراتيجيين محلياً وعالمياً، فإنها نجحت في المساهمة بشكل كبير في دعم الاقتصاد الإماراتي على الرغم من أنها في عامها الثالث فقط من تأسيسها ورغم تداعيات أزمة كورونا..معرباً عن فخره بالإنجازات التي حققتها الشركة في هذه الفترة والتي تؤكد التزامها في السعي نحو التطوير والابتكار المستمر لتقديم أقصى درجات الدعم للشركات الإماراتية.

وخلال الاجتماع تطرق مجلس إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات إلى استراتيجية الشركة للعشرة أعوام القادمة ومبادراتها لتقديم المزيد من الدعم للشركات الإماراتية. كما ناقش الاجتماع البيانات المالية للشركة لعام 2019 والبيانات المالية الأولية لعام 2020.. وناقش أيضاً تطوير شعار جديد للشركة بشكل يواكب التحول الرقمي، وأكد على قيام الشركة باتباع إجراءات دليل حوكمة مجالس الإدارة في الحكومة الاتحادية الصادر عن مجلس الوزراء.

حضر الاجتماع أعضاء مجلس إدارة الشركة: راشد عبدالكريم البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي ممثلاً لإمارة أبوظبي، والمهندس ساعد محمد العوضي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات ممثلاً لإمارة دبي، ومروان أحمد آل علي مدير عام دائرة المالية في عجمان ممثلاً لإمارة عجمان، والدكتور عبد الرحمن محمد علي الشايب النقبي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة ممثلاً لإمارة رأس الخيمة، ويوسف عبد الله العوضي نائب مدير مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية ممثلاً لإمارة الفجيرة، وعبير علي العبدولي مدير إدارة تنسيق السياسات المالية بوزارة المالية، وسيف محمد الشحي عضو مستقل، وعبد الله محمد اليوسف عضو مستقل، وأحمد راشد أحمد محمد بن فهد ممثلاً عن فئة الشباب.. كما حضر الاجتماع أيضاً ماسيمو فالسيوني الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات.



