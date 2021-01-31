حاكم عجمان يعزي خادم الحرمين بوفاة الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز

بعث صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان برقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة بوفاة المغفور له صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود.

وأعرب سموه في برقيته عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة الفقيد.. سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

كما بعث سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي نائب حاكم عجمان برقيتي تعزية مماثلتين إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.