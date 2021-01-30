مواطنون: واثقون من تخطي الجائحة

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

أكد مواطنون قدرة أفراد مجتمع الإمارات على تخطي تداعيات فيروس كورونا المستجد كوفيدا 19، بفضل التزام الجميع بالتدابير والإجراءات الوقائية مع الجهود المقدمة من قبل الدولة بكافة فرقها وجهاتها وخط دفاعها الأول.

عبدالله سالم الشميلي

وقال المواطن عبدالله سالم الشميلي: اليوم لا بد من تكاتف أفراد المجتمع في مواجهة هذه الجائحة عبر الالتزام التام والتقيد بالإجراءات الوقائية التي تقينا خطر التعرض للفيروس، وتساهم في تقليل إحصائيات الإصابات، ونحافظ بذلك على صحتنا وصحة من حولنا من أسرنا وأفراد مجتمعنا، وهذا واجب وطني يقع على الجميع.

وأشاد بما قدمته دولة الإمارات من مبادرات متميزة واستثنائية، في سبيل الحفاظ على صحة أفراد المجتمع، مؤكداً أهمية مساهمة الأفراد في دعم هذه الجهود عبر القضاء على الجائحة، من خلال التقيد والالتزام ليتحقق الانتصار في وقت قياسي، لذا لا بد أن نلتزم لننتصر.

موزة الشويهي

وقالت موزة الشويهي: إن دولة الإمارات تصدرت المراكز المتقدمة في الجهود المقدمة لمواجهة هذه الجائحة، وسعت نحو رفع الوعي لدى كافة شرائح المجتمع المتواجدة على أرضها، وبذلت عبر جهاتها ومؤسساتها ما بوسعها من مبادرات ومهام في سبيل عودة الحياة إلى وضعها الطبيعي، في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتوزعت الأدوار بين كافة الجهات والمؤسسات لكي يتم حصر هذه الجائحة وتراجعها حتى تصل إلى الحالة «صفر» بإذن الله.

وأشارت إلى أن ما تبقى من دور يقع عاتقه على أفراد المجتمع عبر الالتزام التام بكافة الإجراءات المتبعة الاحترازية والوقائية، للحفاظ على أنفسنا وأرواحنا وعلى صحة من حولنا وذلك عبر التعاون، حيث إننا نثق بقدرتنا وقدرة أفراد مجتمعنا على تخطي هذه الجائحة عبر التقيد بالإجراءات، لكي نحقق الانتصار.

وأضافت: سنصل إلى لحظة الانتصار وستكون هذه الفترة الزمنية ذكرى في التاريخ ستحكى إلى أجيالنا عن ما قامت به الدولة من جهود غير اعتيادية، وعن قدرة شعب دولة الإمارات في دعم جهود القيادة، حيث إننا لها وسننتصر بالتزامنا.

مالك علي الحبسي

التدابير الاحترازية

وقال مالك علي الحبسي: واثقون من قدرتنا على تخطي هذه الجائحة قريباً بإذن الله، وما تقوم به الدولة من جهود بمختلف فرقها وجهاتها وأفراد مجتمعها أيضاً الملتزم بالتدابير الاحترازية والاشتراطات الوقائية، سنصل بفضلها إلى بر الأمان، وسنتمكن من تجاوز الجائحة بتكاتفنا جميعاً، لذا دعونا نواصل الالتزام لنتمكن من الانتصار.

وأكد أن دولة الإمارات لا زالت تتصدر دول العالم في مكافحة هذا الفيروس، بكل ما تملك من إمكانيات في سبيل الحفاظ على صحة وسلامة أفراد مجتمعها، مشيراً إلى أن هدفنا القادم هو الحد من الإصابات لتكون الإمارات خالية تماماً من الفيروس، ويصبح ما نعيشه اليوم من صفحات الماضي، وسنلتزم لننتصر.