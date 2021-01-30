«ليكن خيارك التطعيم» لصحة المجتمع المدرسي

أبوظبي (الاتحاد)

انضمت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي للحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كوفيد-19، وذلك من خلال تسهيل حصول العاملين في قطاع التعليم على اللقاح بالتعاون مع دائرة الصحة في أبوظبي ومركز أبوظبي للصحة العامة. وتهدف هذه المبادرة لتعزيز مستويات سلامة المجتمع المدرسي، وضمان صحة الطلبة والمعلمين ومختلف الموظفين العاملين في القطاع.

وبالتوازي مع الجهود الوطنية لحملة «ليكن خيارك التطعيم» والرامية لتطعيم 50% من سكان دولة الإمارات العربية المتحدة مع نهاية الربع الأول من عام 2021، دعت حملة تطعيم موظفي المدارس في أبوظبي جميع المعلمين والإداريين والعاملين في المدارس الخاصة ومدارس الشراكات ومدارس أصحاب الهمم في جميع مناطق أبوظبي للحصول على اللقاح ضد فيروس كوفيد-19، لحماية أنفسهم ومجتمعهم.

وكان فريق دائرة التعليم والمعرفة قد استفاد في وقتٍ سابق من حملة التطعيم، حيث حصل أكثر من 400 شخصٍ من فريق الدائرة وأفراد أسرهم على التطعيم في مقر الدائرة.

وشملت الحملة التي امتدت بين 17-26 يناير 222 مدرسة خاصة ومدرسة شراكات تعليمية ومدارس أصحاب الهمم في مناطق أبوظبي والعين والظفرة، حيث تم تخصيص أيامٍ ومواعيد محددة لكل مدرسة، قدّمت خلالها الفرق الصحية الجرعة الأولى من اللقاح لجميع الموظفين المؤهلين للحصول عليه واختاروا المشاركة في الحملة. وبالإضافة للمعلمين والإداريين الحاصلين مسبقاً على اللقاح، استفاد نحو 15.000 معلم وموظف من حملة تطعيم موظفي المدارس، ما يرفع النسبة الإجمالية للأفراد الحاصلين على اللقاح ضمن القطاع التعليمي إلى 60%.

وقالت عائشة البلوشي، رئيس فريق إدارة جائحة كوفيد-19 في دائرة التعليم والمعرفة: أبدى المجتمع المدرسي استجابةً ايجابيةً كبيرة مع وصول نسبة الحاصلين على اللقاح إلى 60% من إجمالي العاملين في مدارس أبوظبي.