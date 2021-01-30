مسحة الأنف كل 7 أيام لموظفي حكومة رأس الخيمة

رأس الخيمة (وام)

أصدرت «دائرة الموارد البشرية لحكومة رأس الخيمة» التعميم رقم (3) لعام 2021 بشأن تعديل بعض إجراءات التصدي لجائحة «كوفيد 19» على أن يتم العمل به اعتباراً من 7 فبراير المقبل لحين صدور موجهات أخرى في ضوء متغيرات الوضع الصحي في الدولة والقرارات الحكومية في هذا الشأن.

ونص التعميم على أنه يتعين على جميع موظفي حكومة رأس الخيمة إجراء فحص مسحة الأنفية «pcr» كل 7 أيام، وذلك على نفقة الموظف الخاصة، ويستثنى من ذلك الموظفون الحاصلون على جرعتي لقاح «كوفيد 19».

كما يستثنى من الإجراءات الموظفون الحاصلون على تقرير شهادة طبية معتمدة من الجهات الصحية الرسمية في الدولة تشير إلى عدم إمكانية تلقيهم للقاح «كوفيد 19» وفق حالتهم الصحية المرضية، على أن تتكلف الجهة الحكومية بإجراء فحص مسحة الأنف لهم كل 7 أيام.

وفي حال التعاقد مع الشركات الخارجية وما في حكمها وتطلب الأمر وجودهم في مقر الجهة الحكومية لحضور اجتماع أو مناقشات وغيرها، فإنه يتعين على الجهة الحكومية التأكد من إبراز موظفي الشركات نتيجة فحص سارية المفعول لمسحة الأنف تكون مدتها لا تزيد على 3 أيام، ويستثنى من ذلك الموظفون الحاصلون على جرعتي لقاح «كوفيد 19».

وفي حال التعاقد مع شركات الخدمات العامة، مثل شركات النظافة أو الصيانة وما شابه والتي يتم التعاقد معها من قبل الجهات الحكومية، فإنه يتعين على الشركات التعهد بإجراء فحص مسحة الأنف لموظفيها الموجودين أو الذين سيوجدون بشكل يومي في مقرات عمل الجهة الحكومية، وذلك كل 7 أيام على نفقة الشركات المتعاقد معها أو المعهد لها، ويستثنى من ذلك موظفو تلك الشركات الحاصلون على لقاح «كوفيد 19».