عمار النعيمي يعتمد دليل إجراءات «تمكين الأيتام»

عجمان (‏وام)

اعتمد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس مجلس تنسيق العمل الخيري والأوقاف دليل إجراءات مبادرة «تمكين»، استناداً للقرار رقم (‏‏2)‏‏ لسنة 2020 الصادر بشأن استحداث مبادرة «تمكين الأيتام»، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، القاضية باستحداث تلك المبادرة التي تضمن لليتيم مواجهة أعباء الحياة والعيش بكرامة، ويهدف اعتماد سياسات ونظم مبادرة تمكين الأيتام في إمارة عجمان، لتتمكن من تحقيق أهدافها والقيام باختصاصاتها على أكمل وجه.

وتتضمن بنود دليل إجراءات التمكين للأيتام في إمارة عجمان، تعزيز التعاون بين الجمعيات الخيرية في عجمان ومجلس تنسيق العمل الخيري والأوقاف، والمحافظة على أموال الأيتام واستثمارها وتنميتها بما يحقق أعلى العوائد عليها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

كما تتضمن الأهداف والتخصصات تسهيل الاندماج الكامل لليتيم في المجتمع بما يضمن عدم عزلته وعدم الإحساس باليتم، وتوفير البيئة الاجتماعية الصالحة لليتيم للمعيشة والعمل والاستمرار في الحياة.

وخولت بنود دليل مبادرة «تمكين» مجلس تنسيق العمل الخيري بالإشراف على تنفيذ ما جاء بهذا الدليل بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية في إمارة عجمان وأفرع الجمعيات الأخرى من خارج الإمارة، ودعم عملية التحول التدريجي للجمعيات من الكفالة إلى التمكين وتوفيق أوضاعها خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا الدليل للتوائم مع ما جاء به، ويقوم المجلس بمتابعة تنفيذ «التمكين» بكامل عناصره مع الجمعيات والمؤسسات المكلفة بتنفيذه وفق القرار رقم 2 لسنة 2020 بشأن التمكين، وذلك عبر التقارير الإدارية حول سير عملية التحول من الكفالة إلى التمكين والتقارير المالية لحملات جمع التبرعات والمكاتبات الواردة من الجمعيات والمؤسسات حول المعوقات ومدى تدخل المجلس للتنسيق وإزالة تلك المعوقات.

شروط

وحدد الدليل شروطاً خاصة باليتيم، منها أن لا يزيد عمر اليتيم عن 21 عاماً مع تقديم شهادة الميلاد الأصلية على أن تكون الأولوية لمن هم دون الـثامنة عشرة، وأن يكون والده متوفى وتقدم الشهادة الأصلية للوفاة، وأن لا يكون هناك عقارات أو أملاك أو أموال منقولة إرثاً عن الوالد المتوفى ولليتيم حصة بها أو دخل شهري منها.

كما حدد الدليل مجموعة شروط خاصة بالقيم على اليتيم، منها أن لا يقل عمره عن 18 عاماً، وأن لا يزيد على 60 عاماً، وتسمية القيم على تربية اليتيم بالمنزل، وموافقة القيم على أن يقوم الأخصائي النفسي والباحث الاجتماعي ببحث حالة اليتيم وتمكينهما من إعداد تقرير عن اليتيم، والتعهد بتمكين الأخصائي النفسي من عقد جلسات مع اليتيم وتهيئته نفسياً، وتقديم تقرير الحالة المعيشية لليتيم، والإقرار بصحة البيانات، والتوقيع على إقرار يتيح للجمعية الخيرية بمتابعة اليتيم دراسياً وصحياً وبيئياً ونفسياً ومهنياً واقتصادياً، وذلك حتى يبلغ عامه الحادي والعشرين.