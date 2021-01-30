«دار البر» تدشن حملة لبناء المساجد حول العالم

دبي (الاتحاد)

أطلقت جمعية دار البر حملة موسعة لجمع التبرعات واستقطاب الدعم لصالح بناء المساجد في المناطق المحتاجة بدول عديدة حول العالم تحت شعار «بيتك في الجنة».

وقال محمد سهيل المهيري، المدير التنفيذي لجمعية دار البر: إن مشاريع بناء المساجد تحظى باهتمام خاص من قبل الجمعية، التي تبذل جهوداً كبيرة ودؤوبة في تنفيذها وتحويلها إلى واقع حي، وفق الشروط والضوابط الشرعية، وتعمل على خروجها في أفضل مستوى وأجمل حلة.

وأكد المهيري، أن مشاريع بناء المساجد تسجل دائماً إقبالاً واسع النطاق من قبل المواطنين والمقيمين على أرض الدولة، في ظل الأجر العظيم عند الخالق، تبارك وتعالى، لبناء «بيوت الله» وعمارتها ورعايتها وخدمتها، وهي من أكثر مشاريع الجمعية ومبادراتها الاستراتيجية، التي تحظى بالإقبال والتجاوب والتفاعل، ومن أكبرها في حجم الإيرادات، على مدار العقود الماضية.