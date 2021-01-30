39 مليـون درهم لتأهيل الحدائق العامة بالعين

العين (وام)

أنجزت بلدية مدينة العين متمثلة بقطاع وسط المدينة ما نسبته 100% من مشروع تأهيل الحدائق العامة في مدينة العين خلال سنة 2020 بتكلفة إجمالية بلغت 39 مليون درهم.

وقال المهندس سلطان المصعبي مهندس عام صيانة في بلدية مدينة العين، إن البلدية تسعى من خلال مشروع تأهيل الحدائق العامة لتحقيق استدامة الحدائق والمرافق الخدمية والمحافظة على جمال مدينة العين لتواكب رؤية إمارة أبوظبي.

وأوضح أن البلدية حققت نسبة إنجاز للمشروع بلغت 100% والذي وصل المرحلة النهائية من مراحل أعمال المشروع التي تضمنت توفير واستبدال بعض أصول الحدائق على سبيل المثال وليس الحصر ألعاب الأطفال وأعمدة الإنارة والكراسي والمظلات وبرادات المياه بالإضافة إلى إنشاء وتأهيل دورات مياه وإضافة اللوحات الإرشادية لهذه الحدائق والمنتزهات.