عبيد طويرش قامة إعلامية وشعلة من العطاء

سعيد هلال (أم القيوين)

فقد الوسط الإعلامي في دولة الإمارات، أمس، أحد أبرز الصحفيين الإماراتيين، الكاتب الصحفي الأستاذ عبيد سلطان طويرش رئيس تحرير صحيفة الاتحاد سابقاً، مدير عام دائرة التخطيط العمراني بأم القيوين، مدير عام دائرة بلدية أم القيوين بالإنابة، في جمهورية ألمانيا بعد معاناته مع المرض.

ويُعد الأستاذ عبيد طويرش، أحد الإعلاميين البارزين في مسيرة الصحافة الإماراتية، ويمتلك خبرة طويلة في هذا الصدد، وساهم في دفع مسيرة صحيفة «الاتحاد»، حيث بدأ حياته المهنية، صحفياً محرراً في قسم الأخبار الخارجية الذي كان يرأسه آنذاك الراحل الأستاذ عبدالعال الباقوري، عندما كان الأستاذ خالد محمد أحمد المدير العام ورئيس التحرير في مؤسسة الاتحاد للصحافة والنشر والتوزيع.

بعد ذلك، انتقل إلى الشؤون المالية والإدارية مشرفاً على إدارة التوزيع، حقق خلالها العديد من النجاحات... ثم عاد للعمل في قسم التحرير، ولكن في مكتب جريدة الاتحاد في دبي، قبل أن ينتقل ليصبح مديراً لمكتب جريدة الاتحاد في الشارقة... ومن هناك بدأت مسيرته الفعلية في درب العمل الصحفي، حيث أشرف على العمل الصحفي في مكتب الشارقة لسنوات عدة.

كانت بداية الفقيد مع الإعلام في عام 1980 بعد أن تخرج في جامعة بغداد في عام 1979، تخصص سياسة واقتصاد، حيث التحق بالعمل في صحيفة الاتحاد، والتي كانت مؤسسة مستقلة في ذلك الوقت تحمل اسم «مؤسسة الاتحاد للصحافة والنشر والتوزيع»، وبدأ محرراً في القسم السياسي، ثم تولى مسؤولية إدارة التوزيع، ثم مديراً للشؤون المالية والإدارية في المؤسسة، وتولى مسؤولية مكاتب الاتحاد في دبي ثم الشارقة.

وفي عام 1991م، تولى عبيد سلطان طويرش منصب مدير التحرير... وفي عام 1996م، تولى رئاسة التحرير واستمر حتى عام 1999، حيث تم دمج مؤسسة الاتحاد للصحافة والنشر والتوزيع مع هيئة إذاعة وتلفزيون أبوظبي تحت اسم «مؤسسة الإمارات للإعلام»، لينتقل بعد ذلك للعمل في إمارة أم القيوين، حيث تولى الفقيد عدداً من المناصب الإدارية في الحكومة المحلية التابعة للإمارة.

والراحل عبيد سلطان طويرش عضو في جمعية الصحفيين الإماراتية، وهو العضو رقم 144 في الجمعية، كما أنه شارك في العديد من الفعاليات الإعلامية، مثل فعاليات جائزة دبي للصحافة والندوات الإعلامية في مختلف إمارات الدولة، كما شارك الفقيد في العديد من الفعاليات التي نظمتها جريدة الاتحاد طوال العقود الماضية.

أهم الإنجازات

أشرف على إصدار العديد من الملاحق اليومية والأسبوعية التي تصدر مع العدد اليومي، كالملحق الاقتصادي الأسبوعي، والملحق الرياضي والملحق السياسي الأسبوعي، وملحق ألوان.. وكذلك الملاحق الأسبوعية، مثل الملحق السياسي، والملحق الاجتماعي الديني حديث الجمعة، وملحق «واحة الاتحاد»، وغيرها من الإصدارات الدورية للاتحاد.

ومن أهم إنجازاته الصحفية، مشاركة الفقيد بجدارة ومهنية في تغطية العديد من الأحداث التي عصفت بالمنطقة، منها أحداث ضرب ناقلات النفط إبان فترة الحرب العراقية - الإيرانية، حيث أشرف على تغطية الأخبار المتعلقة بضرب واحتراق ناقلات النفط التي كانت تتعرض للهجوم في مياه الخليج العربي القريبة من المياه الإقليمية لدولة للإمارات، وانفردت «الاتحاد» خلالها بالعديد من الأخبار والقصص الخاصة، وكذلك الصور.

كما أشرف الفقيد على شراء مطبعة جديدة لصحيفة الاتحاد.

وفي شهر مارس 1996، كانت «الاتحاد» أول جريدة محلية في الدولة تصدر نسخة إلكترونية على الإنترنت.

وللفقيد كتاب «قضايا من أعماق الوطن» الذي صدر في عام 1986 وطرح فيه العديد من القضايا الوطنية المحلية التي كانت حديث الناس والصحافة في ذلك الوقت، ولقي الكتاب رواجاً كبيراً في المجتمع الإماراتي.

الاتحاد تنعى فقيد الصحافة الإماراتية

نعت صحيفة الاتحاد، أمس، عبيد سلطان طويرش رئيس التحرير الأسبق، وأحد أهم روادها من خلال المواقع التي شغلها في الصحيفة.

وقال حمد الكعبي رئيس تحرير «الاتحاد»: «فقدنا قامة إعلامية وطنية ساهمت بشكل كبير في تطور الصحافة الإماراتية من خلال مسيرته الصحفية الحافلة»، مشيراً إلى أن الفقيد كان أبرز الصحفيين المواطنين، والذي سخر موهبته في خدمة وطنه وقيادته.

أدوار بارزة

تولى عبيد طويرش مدير عام دائرة التخطيط العمراني بأم القيوين في عام 2007، وفي عام 2013 طلب منه تولي منصب مدير عام بلدية أم القيوين بالإنابة، وأصبح عضواً في مجلس الإمارات للبيئة، وشارك في العديد من المبادرات والفعاليات الوطنية والمجتمعية داخل وخارج الإمارة، وساهم في تطوير الخدمات في الدائرتين، وتعديل بعض القوانين لتسهيل الإجراءات، وتحسين الخدمات وإسعاد المتعاملين، كما كان له دور بارز في جذب المشاريع التطويرية للإمارة من طرق داخلية ومصانع ومحطات للحفاظ على البيئة، وأرسل موظفين لخارج الدولة لاكتساب الخبرات.

جمعية الصحفيين تنعى الفقيد

كما نعى مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية الكاتب الصحفي الأستاذ عبيد سلطان طويرش رئيس تحرير صحيفة الاتحاد سابقاً، مدير عام دائرة التخطيط العمراني بأم القيوين، مدير عام دائرة بلدية أم القيوين بالإنابة، الذي وفاته المنية صباح اليوم في جمهورية ألمانيا بعد معاناته مع المرض.

ويُعد الأستاذ عبيد طويرش، أحد الإعلاميين البارزين في مسيرة الصحافة الإماراتية، ويمتلك خبرة طويلة في هذا الصدد، وساهم في دفع مسيرة صحيفة «الاتحاد».

آخر ماكتب.. "خمسون عاماً من العطاء"

تحتفل الاتحاد بمرور خمسين عاماً من العطاء، الاتحاد التي تحمل أغلى وأهم وأروع كلمة يرددها أبناء الإمارات وتتعلق بها أفئدتهم، كون الاتحاد انطلق بجهد عظيم تبناه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وبجهده وأخيه المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، رحمه الله، كان اتحاد دبي وأبوظبي، ثم اتحاد الإمارات، من هنا يكون لكلمة الاتحاد صدى غير عادي وفكرة مضيئة في سماء الإمارات، الاتحاد كصحيفة أطلت على قرائها قبل إعلان الاتحاد وحمل اسمها أهدافاً عديدة، ومن تلك اللحظة الفارقة دعا المغفور له الشيخ زايد إلى وحدة تملأ الفراغ، فكانت الاتحاد صوتاً وحدوياً متناغماً مع تلك الدعوة، فحملت حلم الوحدة، وأبرزت أهميته ودوره في بناء كيان يوحد أبناء الإمارات.