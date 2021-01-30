«الشارقة للفضاء» تظهر خللاً في بيانات تلسكوب «غايا»

الشارقة (وام)



نشر فريق بحثي من أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك التابعة لجامعة الشارقة، دراسة علمية عالمية حول بيانات تلسكوب الفضاء «غايا» التي أطلقت مؤخراً والمتعلقة بالنجوم الثنائية، تظهر تناقضاً ما بين أرصاد تلسكوبي الفضاء «غايا» و«هيباركوس»، كما تظهر وجود خلل في نتائج «غايا» المتعلقة بقياسات بعد النجوم الثنائية، والتي بدورها تؤثر على دقة الدراسات والبحوث العلمية في هذا المجال. وقد نشر البحث تحت عنوان «مقارنة قياسات البعد من هيباركوس وغايا للنجوم الثنائية القريبة من بعضها ظاهرياً، وتأثيرها على تحديد الكتل النجمية» في إحدى أهم المجلات العالمية المرموقة المختصة، وهي مجلة منشورات الجمعية الفلكية الأسترالية الصادرة عن جامعة كامبريدج خلال شهر يناير الحالي.

وتأتي أهمية هذه الدراسة في دعم الجهود العلمية البحثية، وتعزيز إمكانية تحديد المسافة إلى النجوم الثنائية والمتعددة.