رصـد المباني المهجورة في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

تواصل بلدية مدينة أبوظبي جهودها للحفاظ على المظهر الحضاري العام الذي تتمتع به أبوظبي، حيث نفذت حملة على المباني المهجورة والمهملة في جزيرة أبوظبي، والواقعة ضمن النطاق الجغرافي لمركز بلدية المدينة، وذلك بالتعاون مع شرطة أبوظبي، وشركة أبوظبي للتوزيع.

وعملت الحملة على رصد المباني المهجورة والمشوهة للمظهر العام، وإخطار الملاك بشأن صيانة وإشغال المبنى أو هدمه خلال 14 يوماً، كما تم الكشف الظاهري على المباني المهجورة وإعداد تقارير لتقييم حالتها ورفعها إلى لجنة الكشف على المباني المهجورة للمتابعة واتخاذ اللازم حيالها وفقاً للضوابط ذات الصلة.

جدير بالذكر أن مركز بلدية المدينة قد قام في العام 2020 بتنفيذ 811 إجراءً توعوياً وتحرير 68 مخالفة، حيث تعمل بلدية مدينة أبوظبي على تنفيذ هذا النوع من الحملات بشكل مستمر على مدار العام، ضمن النطاق الجغرافي لكافة مراكزها الفرعية، حفاظاً على المظهر العام وجماليات المباني، وتعزيزاً للبيئة الصحية النظيفة التي تتمتع بها أبوظبي.