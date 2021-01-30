بلدية رأس الخيمة: تفعيل نظام إدارة علاقات المتعاملين

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)



أعلنت دائرة بلدية رأس الخيمة تطبيق وتفعيل نظام إدارة علاقات المتعاملين «سي آر أم» الحديث والمطور، الذي يسهم في سرعة تخليص وإنجاز المعاملات.

ويتمثل هذا النظام في سرد كافة بيانات المتعامل، وربطها بالجهات الخدمية والبلديات الأخرى في الدولة، لتسهيل واختصار رحلة إنجاز المعاملات، واتخاذ القرارات الدقيقة من المسؤولين بسرعة ودقة متناهية، وذلك بالاعتماد على أحدث التقنيات والوسائل.

وقال منذر الزعابي، مدير عام الدائرة لـ «الاتحاد»: إن دائرة البلدية تواصل التحديث الدائم للخدمات المقدمة إلى الجمهور المتعامل على اختلافه، والعمل على استحداث الأنظمة والخدمات، التي من شأنها اختصار رحلة المتعامل وإنجاز المعاملات على أكمل وجه لتحقيق أفضل النتائج في خدمة المتعاملين.

وذكر أن الدائرة عملت مؤخراً على تحويل كافة الخدمات المقدمة لفئة المتعاملين إلى إلكترونية من خلال الموقع الإلكتروني للدائرة، لكي يتمكنوا من إنجاز وتخليص المعاملات التابعة إلى كافة الإدارات والأقسام بكل سهولة ويسر، دون الحاجة إلى قصد مقر الدائرة.

وأشار إلى أن الدائرة أضافت خلال الأيام الماضية من إضافة تطبيق نظام إدارة علاقات المتعاملين «سي آر أم» في مركز الاتصال التابع للدائرة وتفعيله، والذي يعتبر إضافة نوعية لخدمات الدائرة لتسريع وتيرة التميز وتزويد المتعاملين بخدمات وحلول جديدة تمكنهم من إتمام المعاملات وتبسيط عملية التواصل مع الجهات الأخرى.

وذكر أن نظام إدارة علاقات المتعاملين «سي آر أم»، هو نظام لتقريب المسافة بين المتعامل والجهات الخدمية، من خلال توفير إمكانيات سهلة الاستخدام وأكثر فاعلية عبر شاشة واحدة مركزية لرفع كفاءة الخدمة، وكذلك يستطيع رؤساء الأقسام ومديرو الإدارات إنشاء تقارير ذكية يمكن من خلالها اتخاذ قرارات دقيقة بشأن المعاملات.

ولفت إلى أن هذا النظام له العديد من المميزات لدائرة البلدية، إذ يعتبر منصة موحدة لإدراج بيانات المتعاملين بشكل دقيق وفعال مع إمكانية تطبيق الفحوص الأمنية على بيانات المتعامل وإنشاء تقارير مفصلة عن بيانات المتعاملين، فضلاً عن إنشاء تقارير مؤشرات الأداء الأساسية.

وأضاف: إن التقنيات تتيح إمكانية ربط نظام الـ«سي آر أم» مع جميع منصات الاتصال مع المتعامل عبر وسائط التواصل الاجتماعي، ليتمكن الموظف من استخدام شاشة واحدة فقط لاستقبال جميع طلبات المتعامل من مختلف وسائل الاتصال.

وذكر أنه يمكن بكل سهولة ربط نظام «سي آر أم» مع أنظمة أخرى عبر شاشة موحدة لمركز الاتصال المتعاقد معه في مصر ومركز إسعاد المتعاملين في دائرة البلدية وفي نهاية المطاف نتمكن بعد هذه المميزات من سرعة إنجاز المعاملات الخاصة بالمتعامل.

وأشار إلى أن هذا النظام يمكن بموجبه الربط مع نظام «360 درجة» الخاصة بالأعمال المتصلة التي تجمع البيانات والأشخاص والعمليات والعملاء معاً لإدراج بيانات المتعامل، مع سهولة تطبيقه مع الدوائر الحكومية الأخرى والربط مع دائرة البلدية.

وأكد أن النظام يُعد من أحدث الأنظمة المتبعة التي ستعمل على تحسين تجربة المتعامل، وتعزيز إسعاد المتعاملين والتطوير من الخدمات وتبني أفضل الممارسات، وستقدم أفضل الخدمات وتحسن من جودتها، حيث ستكون وتيرة العمل أكثر سرعة وتنظيماً لتحقيق المستويات العالية من رضا المتعاملين.