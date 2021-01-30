«السلامة المرورية التزام ومسؤولية» في رأس الخيمة

رأس الخيمة (الاتحاد)

دشن العميد الدكتور محمد سعيد الحميدي مدير عام العمليات المركزية بشرطة رأس الخيمة، الحملة المرورية الميدانية الموسعة على الكراجات والورش ومحال الزينة، تحت شعار «السلامة المرورية.. التزام ومسؤولية»، وتأتي هذه الحملة للوقوف على مدى التزام الجمهور وأصحاب هذه المحال بما ينص عليه القانون المروري في هذا الخصوص، مما يعزز السلامة المرورية على الطريق.

وأكد الحميدي، أنه تم تشكيل فريق متخصص من إدارة المرور والدوريات، وإدارة ترخيص الآليات والسائقين، والدائرة الاقتصادية برأس الخيمة، للقيام بتفتيش ورصد الكراجات والورش ومحال الزينة المخالفة لأنظمة وقوانين السير والمرور، مما يعزز الهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية بجعل الطرق أكثر أمناً، والمساهمة في حماية المجتمع من بعض الظواهر السلبية التي تصنعها أو تشارك في صنعها بعض هذه المحال من جراء العبث بسلامة المركبات، من خلال إحداث تغييرات في هيكل أو ألوان المركبة المتضررة من دون الحصول على تصريح من الجهات المختصة.