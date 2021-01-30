«نسور الرفاعة» تخفض البلاغات المقلقة في دبي

دبي (الاتحاد)

أكد اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، أن مراكز الشرطة استطاعت العمل بروح الفريق الواحد لبسط الأمن والأمان في الإمارة في مختلف الظروف من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية وتطويع التكنولوجيا والتطبيقات الذكية للوصول لمرتكبي الجريمة والحد منها، مشيراً إلى أن شرطة دبي ضمن استراتيجيتها تسعى إلى أن تكون من القيادات الشرطية الأولى عالمياً في ريادة العمل الشرطي من خلال تطوير منظومتها بشكل دائم ومستمر. جاء ذلك خلال تفقد المنصوري لمركز شرطة الرفاعة ضمن برامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، حيث كان في استقباله، العميد أحمد ثاني بن غليطة، مدير المركز، ونائبه العقيد جمعة خلفان المهيري، والعقيد مهندس دكتور تميم محمد محسن الحاج مدير إدارة البيئة والصحة والسلامة العامة، والرائد الدكتور عبد الرزاق عبدالرحيم، رئيس قسم التفتيش، وعدد من الضباط.

واطلع اللواء المنصوري على المؤشرات الاستراتيجية لمركز شرطة الرفاعة، حيث حقق المركز نسبة 99.34% في التغطية الأمنية في منطقة الاختصاص، وكان المستهدف 94.5%، بينما بلغت نسبة وجود الضابط المناوب في مواقع البلاغات 100% ليحققوا بذلك المستهدف المطلوب، وبلغ متوسط زمن الاستجابة للحالات الطارئة 2.6 دقائق، بينما بلغ متوسط زمن الاستجابة للحالات غير الطارئة 6.6 دقيقة.