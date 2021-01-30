«راجع وفالك طيب»: تسوية خلافات مالية بـ10 ملايين درهم

عجمان (وام)

تمكنت مبادرة «راجع وفالك طيب»، والتي أطلقتها القيادة العامة لشرطة عجمان بهدف تسوية الأمور المالية للمتعاملين الذين ترتبت عليهم مبالغ مالية كبيرة، من تسوية خلافات مالية بقيمة تزيد على 10 ملايين ونصف المليون درهم خلال عام 2020، وذلك ضمن إطار جهود شرطة عجمان لتعزيز سعادة المتعاملين.

وأشاد العقيد علي جبر الشامسي مدير إدارة مركز الشرطة الشاملة بشرطة عجمان، بجهود القائمين على المبادرة وتسوية التعثرات المالية خلال عام 2020 لعدد 724 متعاملاً من مواطنين ومقيمين، بمجموع مبالغ وصل إلى 10 ملايين و569 ألفاً و850 درهماً.