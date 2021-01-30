السيطرة على حريق بمستودعي أثاث بميناء زايد

نجحت فرق هيئة أبوظبي للدفاع المدني في السيطرة على حريق اندلع بمستودعين للأثاث في منطقة ميناء زايد بأبوظبي دون وقوع أي إصابات بشرية.

كان «مركز القيادة والتحكم» في إدارة العمليات بقطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي قد تلقى بلاغاً في الساعة الرابعة ودقيقتين، عصر اليوم، يفيد بنشوب الحريق وعلى الفور تحركت فرق مراكز الدفاع المدني بشارع الميناء وميناء زايد والاتحاد والمدينة إلى موقع الحادث، وتم التعامل معه بنجاح.

وأشارت «الهيئة» إلى أنه وبمجرد انتهاء الفرق المختصة من عمليات التبريد ستقوم بتسليم الموقع للجهات المختصة للتحقيق في أسبابه، والأضرار الناجمة عنه.