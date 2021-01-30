محمد بن راشد: البرلمانات تقرب الشعوب وتنشر ثقافة التسامح بين الأديان

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مساء اليوم، معالي دوارتي باشيكو رئيس الاتحاد البرلماني الدولي الزائر.

وقد رحب سموه بالضيف وتجاذب معه- بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، ومعالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي- أطراف الحديث حول عددٍ من القضايا البرلمانية الإقليمية والدولية، ودور البرلمانات والمجالس الوطنية في تقريب المسافات بين الدول والشعوب، ونشر وتعزيز لغة الحوار وثقافة التسامح والانفتاح بين الأديان والثقافات والأعراق دون تمييز.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال المقابلة، أهمية الدور الذي تلعبه البرلمانات، كونها تمثل الشعوب، وتنطق باسمها في جسر الفجوة بين شعوبها، والعمل على تقارب هذه الشعوب ثقافياً وإنسانياً واجتماعياً، بعيداً عن الانتماء الديني أو الجغرافي أو العرقي، مشيداً سموه بدور البرلمانات، ودعاها إلى مزيدٍ من العمل الجاد، ومضاعفة الجهود من أجل إسعاد البشرية، وتحقيق الرفاه والتنمية المؤملة.

إلى ذلك، تقدم معالي دوارتي باشيكو بالشكر والامتنان إلى دولة الإمارات، رئيساً وحكومة وشعباً، على الدعم الذي حظي به خلال ترشحه لمنصب رئيس الاتحاد البرلماني الدولي وفوزه بالمنصب في نوفمبر من العام الماضي والذي يضم نحو 179 دولة عضواً في الاتحاد ومقره جنيف.

كما أعرب باشيكو عن تثمينه عالياً للسجل الإنساني النبيل لدولة الإمارات العربية المتحدة، الذي وصفه بالسجل المشرف، ويُعد مبعث فخر لشعب الإمارات، ومثالاً قيماً يحتذى به شرقاً وغرباً، مشيراً في هذا الصدد إلى المساعدات المادية واللوجستية التي تقدمها الإمارات، ممثلة بمؤسساتها وجمعياتها الإنسانية والخيرية إلى مختلف شعوب العالم أثناء الحروب والكوارث الطبيعية والأوبئة ونقص التعليم، وغيرها من المجالات الإنسانية التي تستوجب الدعم والأيادي البيضاء.

وأشاد الضيف بالجهود الجبارة التي تبذلها الدولة في مواجهة وباء «كورونا»، وحرصها على توفير اللقاحات إلى شعبها وجميع المقيمين على أرضها مجاناً، وكذا مساعدتها للعديد من الدول، وتمكينها من مواجهة هذا الوباء المستجد.

حضر اللقاء معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي محمد إبراهيم الشيباني مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي، ومعالي الدكتور على راشد النعيمي ومروان المهيري عضوا المجلس الوطني الاتحادي، وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي.



