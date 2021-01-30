«صحة دبي» تبدأ التطعيم بلقاح «سينوفارم» الأحد

تماشياً مع الجهود التي تبذلها مختلف أجهزة الدولة للسيطرة على كوفيد- 19، أعلنت هيئة الصحة في دبي عن بدء التطعيم بلقاح «سينوفارم» المضاد لـ «كوفيد-19»، وذلك في إطار خطط الهيئة لتنويع اللقاحات وإتاحة فرص الاختيار بين مختلف التطعيمات أمام المستهدفين من التطعيم.

وأكدت الهيئة على لسان الدكتورة فريدة الخاجة، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية المساندة والتمريض رئيس اللجنة التوجيهية لتطعيم كوفيد-19 في هيئة الصحة بدبي، أن الهيئة ستخصص اعتباراً من يوم غدِ (الأحد) ثلاثة مراكز صحية، هي: (ند الحمر، والطوار، والمنخول)، لتطعيم كافة المواطنين، والمقيمين ممن هم فوق (60 سنة) وحاملي إقامة دبي، من القوائم المسجلة مسبقاً.