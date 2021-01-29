محمد بن راشد ومحمد بن زايد: مستمرون بدعم مسيرة الخير

أبوظبي (الاتحاد)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، أن الإمارات لن يوقفها شيء في مسيرة الخير الإنسانية العالمية.

وقال سموه، في تغريدة على حسابه في «تويتر»: «أنجزنا عبر نور دبي علاج 18 مليون شخص من مرض التراخوما (وهو من الأمراض المدارية المهملة المسببة للعمى) وتوزيع 87 مليون جرعة للوقاية منها، بالإضافة لإجراء 350 ألف عملية للمكفوفين، وتدريب 50 ألف مهني صحي.. الإمارات لن يوقفها شيء في مسيرة الخير الإنسانية العالمية».

أنجزنا عبر نور دبي علاج ١٨ مليون شخص من مرض التراخوما (وهو من الأمراض المدارية المهملة المسببة للعمى) وتوزيع ٨٧ مليون جرعة للوقاية منها بالإضافة لاجراء ٣٥٠ ألف عملية للمكفوفين، وتدريب ٥٠ ألف مهني صحي .. الامارات لن يوقفها شيء في مسيرة الخير الانسانية العالمية .. #WorldNTDDay — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) January 29, 2021

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أنه لا يمكن تحقيق التنمية والسلام في العالم دون التصدي الفاعل للمرض خاصة في المجتمعات الفقيرة.

وقال سموه في تغريدة له عبر حسابه على موقع «تويتر»: «في اليوم العالمي للأمراض المدارية المهملة نتذكر الذين يتأثرون بها حول العالم ويواجهون خطرها، ويحتاجون للدعم والمساعدة.. الإمارات ستواصل العمل مع شركائها في تقديم هذا الدعم..لا يمكن تحقيق التنمية والسلام في العالم دون التصدي الفاعل للمرض خاصة في المجتمعات الفقيرة».