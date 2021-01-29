رئيس مالطا يستقبل رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام

فاليتا (وام)

استقبل فخامة الدكتور جورج فيلا رئيس جمهورية مالطا، معالي أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام في القصر الرئاسي بالعاصمة فاليتا.

وأطلع الجروان الرئيسَ المالطي على جهود المجلس في تعزيز ونشر قيم التسامح والسلام حول العالم وآخر نشاطات ومشروعات المجلس الرامية إلى مواجهة التطرف ودعم التعايش السلمي بين الشعوب، وأعرب عن شكره لفخامة الدكتور جورج فيلا على دعم بلاده الكبير للمجلس الذي يتخذ من جمهورية مالطا مقراً رئيسياً له.

من جانبه، أشاد الرئيس المالطي بجهود المجلس العالمي للتسامح والسلام، مؤكداً دعم بلاده للمجلس وتوجهاته الرامية لتعزيز ونشر قيم التسامح والسلام حول العالم.

كما استقبل رئيس البرلمان المالطي أنجلو فروجيا، معالي الجروان في مقر البرلمان بالعاصمة فاليتا، حيث بحثا سبل تعزيز التعاون والعمل المشترك بين الجانبين، وأكد رئيس البرلمان المالطي دعمه لتوجهات وأهداف المجلس العالمي للتسامح والسلام وبالأخص من خلال توحيد الجهود البرلمانية حول العالم لنشر قيم التسامح والسلام.

وكان الجروان قد التقى وزير الخارجية المالطي إيفاريست بارتولو الذي أكد دعمه لجهود المجلس في نشر قيم التسامح والسلام حول العالم.