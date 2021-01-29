الإمارات وموريتانيا تبحثان التعاون في البنية التحتية والإسكان

دبي (‏وام)

بحثت وزارة الطاقة والبنية التحتية مع وزارة الإسكان والاستصلاح الترابي الموريتانية، سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات والتجارب في مجالات البنية التحتية والإسكان والنقل بين البلدين الشقيقين.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع المهندس حسن محمد المنصوري وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل، والسيد أحمد المختار أمين عام وزارة الإسكان والاستصلاح الترابي في موريتانيا، بحضور محمد أحمد سالم محمد سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية لدى الدولة، ويحفظ الشيخ مولاي مدير عام بوزارة الإسكان والاستصلاح الترابي، وعدد من المسؤولين بوزارة الطاقة والبنية التحتية.

وأوضح المنصوري، أن هذا اللقاء يأتي ثمرة للعلاقات القوية التي تجمع بين دولة الإمارات وموريتانيا، الأمر الذي يسهم في توطيد التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين، لافتاً إلى أن الوفد الموريتاني اطلع على أفضل الممارسات المتبعة لدى وزارة الطاقة والبنية التحتية في مجال الإسكان وتجربتها في مجال تطوير البنية التحتية وآلية عملها لتطوير منظومة الاستدامة.