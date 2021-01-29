«إسعاف دبي»: 37.3% زيادة في عدد حالات الجهاز التنفسي

سامي عبد الرؤوف (دبي)

كشفت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، أن حالات أمراض الجهاز التنفسي التي نقلتها سيارات الإسعاف عام 2020 شهدت زيادة كبيرة بلغت %37.3، حيث سجلت 13401 حالة العام الماضي، مقارنة بنحو 9759 حالة في العام 2019.

وأشار خليفة بن دراي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، إلى أن الحالات العامة أيضاً شهدت زيادة بنسبة %13 في العام الماضي الذي شهد 1976 حالة تعامل معها «إسعاف دبي»، مقارنة بـ1749 حالة في العام 2019.

وقال: «في المقابل حدث انخفاض ملحوظ في باقي الحالات، حيث سجلت حالات الأعصاب أعلى انخفاض العام الماضي بنسبة 23.6% وبعدد 20759 حالة، مقارنة بنحو 27175 حالة في العام 2019».

وأضاف: «من اللافت أن حالات الإصابات انخفضت بنسبة 17.8%، حيث تعاملت مؤسسة إسعاف دبي العام الماضي مع 51285 حالة إصابة مقارنة 62378 حالة في العام 2009، كما سجلت أمراض القلب انخفاضاً بنسبة 8.3%، حيث تم نقل 9799 حالة العام الماضي، مقارنة بـ10691 حالة العام قبل الماضي».

إنقاذ أكثر من 196 ألف حالة في دبي العام الماضي

وأشار الدراي، إلى أن الساعة التاسعة مساء كانت أكثر ساعات أيام السنة تسجيلاً لإصابات وطلباً لسيارات الإسعاف، بواقع 10837 حالة، ثم الثامنة مساء، بواقع 10831 حالة، وفي المقابل كانت الساعة الرابعة فجراً أقل ساعات أيام العام التي شهدت طلب سيارات الإسعاف في دبي، بعدد 4255 حالة على مدار العام، تلتها الساعة الخامسة فجراً بواقع 4509 حالات.

وأفاد بأنه بلغ عدد البلاغات قرابة 182 ألف بلاغ لمساعدة وإنقاذ أكثر من 196 ألف حالة على مستوى إمارة دبي العام الماضي، وكانت أكثر هذه البلاغات في شهر أبريل الذي سجل وحده ما يقارب 22 ألف بلاغ، تلاه شهر مارس الذي شهد قرابة 19 ألف بلاغ.

وأوضح المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، أن تزايد أعداد البلاغات سنوياً يعكس الثقة المتنامية التي تحظى بها المؤسسة لدى المتعاملين، إضافة إلى تعدد الخدمات المتخصصة التي تقدمها منها وحدات الأمومة والطفولة والعناية المركزة وإسعاف أصحاب الأوزان الثقيلة وإسعاف ذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى تزايد رقعة خدمات المؤسسة جغرافياً نتيجة زيادة عدد المحطات والنقاط الإسعافية المنتشرة في إمارة دبي.

وقال إن زيادة أعداد البلاغات واكبتها زيادة مماثلة في أعداد الطلبات المقدمة لتغطية الفعاليات بأنواعها في إمارة دبي وتأمينها خاصة الندوات والمؤتمرات والمناسبات الرياضية والوطنية والسياسية والاجتماعية والثقافية.

تعدد في الخدمات المتخصصة

شراكات قوية

لفت خليفة بن دراي إلى أن المؤسسة تعمل على الوصول إلى أعلى مستويات خدمات الطب الطارئ والرعاية ما قبل المستشفى والمشاركة في إدارة الطوارئ والأزمات بكفاءة وحرفية عالية، وضمان السلامة في بيئة العمل واستخدام التقنيات والممارسات العالمية في كل هذه الأنشطة، والمساهمة في توفير الأمن والأمان للجميع.

وأكد أن مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف بلغت مرحلة متقدمة من الجودة، حيث يقارب زمن استجابتها للحوادث أفضل المعدلات الزمنية العالمية، ما جعل العديد من الدول مهتمة بدراسة الخبرات المهنية لإسعاف دبي.

وأفاد الدراي، أن كافة المعدات المتوفرة داخل مركبات الإسعاف الجديدة تتميز بقابليتها للحركة والنقل من مكان إلى آخر وسهلة الاستخدام، الأمر الذي يساعد رجال الإسعاف في القيام بمهامهم بكل سهولة ويسر خلال الحالات الطارئة، حيث تولي المؤسسة أهمية كبيرة لخلق بيئة عمل محفزة للإبداع والابتكار لأن هذه البيئة تسهم في بناء الكوادر المؤهلة في مختلف مواقع العمل.

وذكر أنه تحقيقاً لرؤية المؤسسة قمنا بعقد شراكات قوية وفاعلة العام الماضي، مع الكثير من الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة، ومن بينها المستشفيات حيث يتم نقل المريض إلى المستشفى الأقرب لموقع الحادث وذلك تجنباً لهدر الوقت في النقل للمستشفى الذي قد يحتاج إلى وقت أطول لنقل المريض إليه.

وأكد الداري، أهمية سرعة نقل المريض للمستشفى الأقرب إذ تسرّع إدخال المرضى لعمل القسطرة القلبية في حال كان هنالك حاجة ماسة لهذا التدخل الطارئ.