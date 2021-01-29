طقس غائم جزئياًً اليوم

أبوظبي (وام)

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً ومغبراً أحياناً، ورطباً ليلاً وصباح الأحد، مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تصبح نشطة ليلاً أحياناً خاصة على البحر غرباً.

وقال إن الرياح ستكون جنوبية شرقية- شمالية شرقية /‏‏ 15 - 30 تصل إلى 40 كم/‏‏س أحيانا على البحر.

ولفت إلى أن الموج في الخليج العربي سيكون خفيفاً إلى متوسط، يصبح مضطرباً أحياناً ليلاً غرباً، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:36 الثاني عند 03:49. الجزر الأول عند الساعة 21:05 والجزر الثاني عند الساعة 07:56.

وأوضح أن بحر عمان سيكون خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند 10:20 والمد الثاني عند الساعة 23:39 الجزر الأول عند الساعة 16:55 والجزر الثاني عند الساعة 05:40.