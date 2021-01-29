شرطة أبوظبي تحذر من ترك الأطفال بمفردهم

أبوظبي (الاتحاد)

حذرت شرطة أبوظبي من مخاطر إهمال الأسر للأطفال بتركهم لفترات طويلة تحت رعاية المربيات أو الغرباء على نحو قد تترتب عليه نتائج تنعكس سلباً بتعرضهم للأذى أو الابتزاز، مؤكدة اهتمامها بتعزيز أمن وسلامة النشء، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين.

وأوضحت إدارة مراكز الدعم الاجتماعي بشرطة أبوظبي أنها تنفذ حملات وبرامج توعية للأسر لحماية صحة الطفل النفسية والجسدية والسلامة العامة.

وأشارت إلى تركيز المراكز على حماية الأسر والأطفال ورعايتهم والتزامها باستخدام أفضل الممارسات الشرطية والإجراءات الاحترازية لضمان حصولهم على أفضل معايير الاستقرار الأسري.

وناشدت الأهالي بعدم الانشغال عن الأطفال وتركهم برفقة الخادمات لساعات طويلة، موضحة أن قانون العقوبات في الدولة يُحمل المهملين المسؤولية عن التقصير في واجباتهم، مؤكدة ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على حياة وسلامة الأطفال.