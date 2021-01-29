محمد بن راشد: أنجزنا علاج 18 مليون شخص من مرض التراخوما المسبب للعمى

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إنجاز علاج 18 مليون شخص من مرض التراخوما المسبب للعمى.

وكتب سموه، في حسابه على تويتر، "أنجزنا عبر نور دبي علاج 18 مليون شخص من مرض التراخوما (وهو من الأمراض المدارية المهملة المسببة للعمى) وتوزيع 87 مليون جرعة للوقاية منها بالإضافة لإجراء 350 ألف عملية للمكفوفين، وتدريب 50 ألف مهني صحي".

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بمناسبة اليوم العالمي للأمراض المدارية المهملة "الإمارات لن يوقفها شيء في مسيرة الخير الإنسانية العالمية".